Команду Ревизора преследовали в Кривом Роге после проверки заведения

20 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Команду Ревизора преследовали в Кривом Роге после проверки заведения
Ревизор 11 сезон
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова до введения карантина в стране успела ревизовать еще два города.

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Ранее команда «Ревизора» проверила заведения в Днепре и Харькове. А на прошлой неделе под прицел Юлии попали локации в Запорожье и Кривом Роге.

Рада, что мы вернулись из командировки, – говорит Юля. – И сейчас вся команда «Ревизора» находится дома, со своими семьями, на карантине.

Что больше всего шокировало ведущую на локациях в Кривом Роге?

Несколько лет назад команда «Ревизора» пыталась попасть на кухню одного из самых известных заведений в городе, – говорит ведущая. – Тогда ревизия закончилась дракой. На этот раз нам тоже были не рады. Встретили с криками и руганью. Чем все закончилось, зрители узнают в новом сезоне проекта.

Ведущая Ревизора Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Ведущая говорит, что недоразумения с владельцами заведения было не самое страшное при ревизии в городе.

После проверки одной локации за нами было установлено наблюдение, – рассказывает Юля. – Да, нас по городу преследовала машина, которая «вцепилась нам в хвост». Впоследствии оказалось, что это был муж владелицы заведения, которое мы ревизовали.

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Это уже второй раз ведущую Юлию Панкову с командой «Ревизора» преследуют. Несмотря на это во время ревизий в Кривом Роге были и положительные моменты:

В одном из заведений этого города я попробовала невероятные хинкали, – рассказывает ведущая Нового канала. – Вкуснее даже тех, что я ела в Грузии. Честно говоря, была приятно удивлена сочностью и вкусом мяса баранины, которое добавляют в эти хинкали.

Ревизор на проверке / пресс-служба Нового канала
Но получило ли заведение грузинской кухни в Кривом Роге награду «Ревизор Рекомендует», узнаете на Новом канале уже этой осенью. Следите за нашими новостями.

Напомним, 

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