Голос країни-10: прямые эфиры шоу перенесли и изменили правила нокаутов

20 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: прямые эфиры шоу перенесли и изменили правила нокаутов
Голос країни-10: прямые эфиры шоу перенесли
пресс-служба канала 1+1

Вокальные нокауты юбилейного сезона шоу «Голос країни» стартуют 22 марта в 21:00 на канале «1+1».

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В связи с введением карантина через COVID-19 и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса, на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни».

Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время - внимательно следите за новостями проекта на официальных страницах в соцсетях. 

Монатик и Тина Кароль / пресс-служба канала 1+1

Этап «нокаутов» будет продлен – телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Поэтому зрителей ждет еще больше уютных домашних вечеров под уже знакомые голоса участников юбилейного сезона шоу.

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В это воскресенье, 22 марта, зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона, которые откроет своим выступлением приглашенный звездный гость - Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».

В первом эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды MONATIK. На сцене вокального шоу «Голос країни» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

Так, современный гуцул Сергей Роман, который пришел на проект, чтобы популяризировать украинские песни, исполнит песню «Несе Галя воду» в самой неожиданной аранжировке - украинская народная песня зазвучит на сцене вокального шоу в стиле R`n`B.

Для меня этот этап шоу – вокальные нокауты -– является самым сложным, – рассказал Сергей. – Я хочу, чтобы украинские песни звучали в новом звучании, по-современному. Это аутентичный код нашей нации, это наша культура.

Сергей Роман / пресс-служба канала 1+1
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Ася Хорошун - девушка, которая работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой, исполнит лирическую песню Бумбокс - «Люди». Эта композиция зазвучит на сцене вокального шоу в новом прочтении:

Я не ожидала, что я пройду «батлы», «слепые прослушивания». То, что я попала в «нокауты», – вселяет в меня надежду и уверенность. «Голос країни» помог мне поверить в себя как певицу. Я готова бороться и доказать, что я достойна прямых эфиров.

Ася Хорошун / пресс-служба канала 1+1
Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, исполнит зажигательный хит Christina Aguilera - «Fighter».

Я пришла на проект, чтобы понять для себя, готова ли я стать самостоятельной артисткой, или все же мне следует оставаться на бэк-вокале, – сказала Лида перед выступлением. – В четвертом сезоне я уступила свое место MARUV – сегодня она уже звезда мирового масштаба, поэтому в этом сезоне я буду бороться за свое место до конца. Сегодня тот самый день, когда решается моя судьба.

Лида Ли / пресс-служба канала 1+1
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Участник из команды MONATIK - мультиинструменталист из детского дома - Сергей Асафатов тоже удивит своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров. Парень, который пишет и поет только украинские песни, исполнит на сцене англоязычную песню Sting - «Roxanne» и сыграет на двух музыкальных инструментах. Удастся ли ему занять свое место на стульях победителей, мы узнаем уже совсем скоро.

Сергей Асафатов / пресс-служба канала 1+1
В воскресном выпуске телезрителей ждет сюрприз - впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов тренеры будут иметь право на кражу. Чем обернется для участников изменение правил на проекте, и кто займет свое место на стуле ожидания, смотрите в следующих выпусках "Голосу країни".

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1" и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

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