Від пацанки до панянки-4: зачем педагоги специально дают участницам алкоголь

19 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: зачем педагоги специально дают участницам алкоголь
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Честное признание педагогов Школы леди о провокациях на проекте.

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У каждой участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» есть проблемы с алкоголем. Если девушки пьют, то до поросячьего визга. Это показала и пятая неделя проекта, когда «пацанки» провалили последнее испытание. 

По задумке, они должны были пройти своеобразную «полосу препятствий» из жизни современной женщины. Но найденные шампанское, пиво и коньяк, - сломали все планы.

Конечно, алкоголь – это провокация от нас, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – На пятой неделе девушки уже должны уметь выстоять перед соблазном выпить.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
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Но они не устояли. Поведение «пацанок» огорчило педагогов настолько, что те не захотели больше их видеть. Но почему, зная о проблемах с алкоголем у девушек, педагоги специально дают им спиртное?

В реальной жизни никто не будет прятать от них алкоголь, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Крепкие напитки доступны везде и всегда. Также найдутся «друзья», которые предложат выпить. Просто изолировать учениц от алкоголя – не выход. Мы хотим, чтобы девушки сознательно могли не поддаваться этому соблазну или хотя бы научились ограничиваться одним бокалом легкого вина.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Научатся ли «пацанки» сдерживать себя и не напиваться – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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