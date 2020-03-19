Від пацанки до панянки-4: зачем педагоги специально дают участницам алкоголь
19 марта 2020 18:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Честное признание педагогов Школы леди о провокациях на проекте.
«Від пацанки до панянки» есть проблемы с алкоголем. Если девушки пьют, то до поросячьего визга. Это показала и пятая неделя проекта, когда «пацанки» провалили последнее испытание.Научатся ли «пацанки» сдерживать себя и не напиваться – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
По задумке, они должны были пройти своеобразную «полосу препятствий» из жизни современной женщины. Но найденные шампанское, пиво и коньяк, - сломали все планы.
Конечно, алкоголь – это провокация от нас, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – На пятой неделе девушки уже должны уметь выстоять перед соблазном выпить.
Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
В реальной жизни никто не будет прятать от них алкоголь, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Крепкие напитки доступны везде и всегда. Также найдутся «друзья», которые предложат выпить. Просто изолировать учениц от алкоголя – не выход. Мы хотим, чтобы девушки сознательно могли не поддаваться этому соблазну или хотя бы научились ограничиваться одним бокалом легкого вина.
Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Напомним,