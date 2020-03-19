Сергей Лазарев поделился забавным видео с подросшими сыном и дочкой
Распространение коронавируса заставило многие страны ввести карантин.
Сергей Лазарев решил также порадовать своих подписчиков в Инстаграм и опубликовал на своей странице забавное видео с сыном Никитой и дочкой Аней. На видео видно, что малышка уже заметно подросла.
Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса - прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «Панику». Сами себя загоняем в депрессию. Я тоже этому подвержен, но надо, чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник, (у меня такие люди тоже есть) чтобы мыслить позитивно! Пусть для вас Я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте!
Инстаграм - это моя страница, мой мир, мое пространство, здесь я хозяин. Я хоть и делюсь своей жизнью, в силу публичности своей персоны и потому что есть люди, которым это интересно,но я не спрашиваю совета и не ищу одобрения...а многие почему-то считают иначе. Я делюсь информацией о своей жизни и допускаю в свое пространство миллионы людей, которых я даже не знаю. Есть люди, которые желают мне добра-мои поклонники, а есть люди, которые приходят «гадить» и «паразитировать». Люди, которые заведомо устраивают провокации, оскорбляют, встревают в перепалки с другими пользователями. Я честно дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей...
Напомним,