Маша Ефросинина познакомилась со своим «близнецом»

19 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина познакомилась со своим «близнецом»
Телеведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее.

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Стабильно раз в неделю Маше Ефросининой в соцсетях женщины присылают свои фото и пишут о сходстве с ней. 

Это отдельная рубрика моего директа, – говорит она. – Я стараюсь не реагировать. Потому что как только отпишусь, как в следующем сообщении у меня попросят или холодильник, или денег в долг (улыбается).

Маша Ефросинина со своим двойником / пресс-служба Нового канала
Но на этот раз проигнорировать не получилось – лично встретиться с телеведущей на развлекательное шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришла женщина, очень похожая на нее.

Я подумала: «Так, подождите минутку, это что – я?», – с улыбкой рассказала Маша Ефросинина. – Потому что в тот же день, утром, я выступала перед женщинами-полицейскими и выглядела точно так же – в коричневом костюме и с распущенными волосами.

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В жизни «близняшка» Ефросининой совсем на нее не похожа. Сходство между ними одна из незнакомок создала для «СуперИнтуиции». Девушка, которая стояла под категорией «Изменяет лица», умеет с помощью макияжа превращать одних людей в других. И продемонстрировать это решила на примере звездной участницы. У присутствующих это умение вызвало восторг.

Маша Ефросинина со своим двойником / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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