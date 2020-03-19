Маша Ефросинина познакомилась со своим «близнецом»
19 марта 2020 16:00
Телеведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina
Ведущая встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее.
Маше Ефросининой в соцсетях женщины присылают свои фото и пишут о сходстве с ней.Но на этот раз проигнорировать не получилось – лично встретиться с телеведущей на развлекательное шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришла женщина, очень похожая на нее.Напомним,
Это отдельная рубрика моего директа, – говорит она. – Я стараюсь не реагировать. Потому что как только отпишусь, как в следующем сообщении у меня попросят или холодильник, или денег в долг (улыбается).
Маша Ефросинина со своим двойником / пресс-служба Нового канала
Я подумала: «Так, подождите минутку, это что – я?», – с улыбкой рассказала Маша Ефросинина. – Потому что в тот же день, утром, я выступала перед женщинами-полицейскими и выглядела точно так же – в коричневом костюме и с распущенными волосами.
Читайте такжеОй, а я, оказывается, забеременела случайно: Виктория Булитко впервые рассказала про своего женихаВ жизни «близняшка» Ефросининой совсем на нее не похожа. Сходство между ними одна из незнакомок создала для «СуперИнтуиции». Девушка, которая стояла под категорией «Изменяет лица», умеет с помощью макияжа превращать одних людей в других. И продемонстрировать это решила на примере звездной участницы. У присутствующих это умение вызвало восторг.
Маша Ефросинина со своим двойником / пресс-служба Нового канала