Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии: Не порнография, а искусство

Удивлять поклонников – для Леди Гаги привычное дело.

Эпатажная певица часто шокирует публику своими неординарными выходками или же провокационными нарядами. В этот раз Леди Гага снялась обнаженной.

Соответствующими фотографиями с фотосессии звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре артистка перевоплотилась в сексуального киборга. Именно в таком образе Леди Гага появится на обложке глянца.

Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии / instagram.com/ladygaga

Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате, – отметила певица. – Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография.

Подписчикам звезды "пришлись по вкусу" ее снимки с фотосессии. За день публикация Гаги набрала более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.

Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии / instagram.com/ladygaga

Напомним,