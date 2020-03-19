Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии: Не порнография, а искусство
Удивлять поклонников – для Леди Гаги привычное дело.
Соответствующими фотографиями с фотосессии звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре артистка перевоплотилась в сексуального киборга. Именно в таком образе Леди Гага появится на обложке глянца.
Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате, – отметила певица. – Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография.
Подписчикам звезды "пришлись по вкусу" ее снимки с фотосессии. За день публикация Гаги набрала более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.
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