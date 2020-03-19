Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии: Не порнография, а искусство

19 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии: Не порнография, а искусство
Певица Леди Гага
Fotobank / GettyImages

Удивлять поклонников – для Леди Гаги привычное дело.

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Эпатажная певица часто шокирует публику своими неординарными выходками или же провокационными нарядами. В этот раз Леди Гага снялась обнаженной.

Соответствующими фотографиями с фотосессии звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре артистка перевоплотилась в сексуального киборга. Именно в таком образе Леди Гага появится на обложке глянца. 

Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии / instagram.com/ladygaga

Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате, – отметила певица. – Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография.

Подписчикам звезды "пришлись по вкусу" ее снимки с фотосессии. За день публикация Гаги набрала более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.

Обнаженная Леди Гага снялась в провокационной фотосессии / instagram.com/ladygaga
Напомним,

 

 

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