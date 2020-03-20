Холостяк-10: сразу три участницы покинули шоу в 3 выпуске от 20.03.2020
20 марта в эфир вышел третий выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».
Однако все то, что считают девушки сделали хорошо, Макс может расценить для себя иначе, имея другие взгляды на жизнь. Поэтому не исключен вылет участниц на Церемонии роз. А она на этой неделе произошла в очень неожиданный момент для участниц.
К сожалению, в 3 выпуске отправить первой с проекта домой Холостяк решил Дану. Макс решил для себя, что не сможет смириться с той мыслью, что его девушка-массажистка будет делать массаж другим мужчинам, считая этот процесс слишком интимным.
Второй с Церемонии роз покинула проект Алена. Макс решил не ждать и не тратить время друг друга, пока участница сможет ему довериться.
И с третьей девушкой Холостяк решил распрощаться на третьей неделе. И это была Анна.
Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 27 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.