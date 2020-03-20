Холостяк-10: сразу три участницы покинули шоу в 3 выпуске от 20.03.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.03.2020

20 марта в эфир вышел третий выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

Тринадцать девушек и каждая из них старается максимально обратить внимание Макса на себя и ему понравится. Кто-то в открытую флиртует, кто может схитрить, а некоторые решают попросту открыться Холостяку , тем самым вызвав доверие друг к другу.

Однако все то, что считают девушки сделали хорошо, Макс может расценить для себя иначе, имея другие взгляды на жизнь. Поэтому не исключен вылет участниц на Церемонии роз. А она на этой неделе произошла в очень неожиданный момент для участниц.

К сожалению, в 3 выпуске отправить первой с проекта домой Холостяк решил Дану. Макс решил для себя, что не сможет смириться с той мыслью, что его девушка-массажистка будет делать массаж другим мужчинам, считая этот процесс слишком интимным.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Второй с Церемонии роз покинула проект Алена. Макс решил не ждать и не тратить время друг друга, пока участница сможет ему довериться.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

И с третьей девушкой Холостяк решил распрощаться на третьей неделе. И это была Анна.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 27 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.