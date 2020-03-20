Холостяк-10: интимное свидание и титул самая идеальная участница
Сегодня, 20 марта, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Ведущий Григорий Решетник предложит девушкам игру, в ходе которой определится самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составят сами участницы. Их будет десять: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность, сексуальность и другие. Каждая холостячка должна будет оценить саму себя по каждому пункту от 0 до 10.
Мне эти интерактивы очень помогают в какой-то мере разобраться в себе,– признается Алина.
Победит на самом деле Юля, потому что она ведет себя на публике и в целом с девочками достаточно уверенно,– предположит Кристина.
На свое первое индивидуальное свидание с Максом пойдет художница Аня. Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне.
Я вообще не творческий человек. Для меня искусство – не то, что мне близко. Это сюрприз для Ани,– отметит Макс.
Вместе создавая изделие, Холостяка и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров. Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.
Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 20 марта, в 19:00 на СТБ.
Напомним,