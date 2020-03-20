Холостяк-10: интимное свидание и титул самая идеальная участница

20 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: интимное свидание и титул самая идеальная участница
Холостяк 10 сезон 3 выпуск
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 20 марта, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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На индивидуальное свидание Макс Михайлюк пригласит самую творческую девушку проекта – художницу Аню. Вместе с ней главный герой отправится в гончарню. Кроме того, в выпуске определится идеальная холостячка! Кто и за что получит этот титул?

Ведущий Григорий Решетник предложит девушкам игру, в ходе которой определится самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составят сами участницы. Их будет десять: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность, сексуальность и другие. Каждая холостячка должна будет оценить саму себя по каждому пункту от 0 до 10. 

Холостяк 10 сезон 3 выпуск / пресс-служба

Мне эти интерактивы очень помогают в какой-то мере разобраться в себе,
– признается Алина.

Победит на самом деле Юля, потому что она ведет себя на публике и в целом с девочками достаточно уверенно,
– предположит Кристина.

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Будут ли среди участниц те, кто оценит себя по максимуму, откинув скромность? А у кого, наоборот, самооценка окажется заниженной? И как отреагирует Макс на результаты девушек?

На свое первое индивидуальное свидание с Максом пойдет художница Аня. Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне. 

Холостяк 10 сезон 3 выпуск / пресс-служба

Я вообще не творческий человек. Для меня искусство – не то, что мне близко. Это сюрприз для Ани,
– отметит Макс.

Вместе создавая изделие, Холостяка и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров. Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.

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Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться друг с другом личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 20 марта, в 19:00 на СТБ. 

Напомним,

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