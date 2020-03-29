Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)

29 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)
hayal.com.ua

29 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам Хаялу Алекперову и Жанне Шулаковой обратилась Елена Гринченко из Киева. Женщина живет в многоэтажном доме на небольшом столичном полуострове - Рыбальский. В середине прошлого века это место было одним из самых засекреченных мест Киева. Елена считает, что они с дочкой могут стать следующими жертвами проклятия, которое уже убило их соседей!

Два брата, которые жили в соседних комнатах, умерли один за другим в 32 года, а после их смерти под угрозой стали оказываться и Елена с дочкой. К тому же, они обе видят силуэт какого-то странного человека. Вскоре свидетелями полтергейста стали и их друзья, и соседи. Не пропустите самое шокирующее расследование сезона.

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.  

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СТБ Хаял Алекперов Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу расследование

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