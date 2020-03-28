Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

28 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
пресс-служба

28 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта «Вечерний Квартал».

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Съемка этого выпуска недавно состоялась во Дворце «Украина» без зрителей в связи с карантином из-за пандемии COVID-19. Просто во время записи концерта известный украинский рэпер и продюсер ПТП снял клип на свою новую песню «Карантин».

Также ПТП принял участие в миниатюре под названием «Зашкварка Потапа», в которой присутствующие на импровизированном шоу гости смогли сказать рэперу все, что думают о нем и его творчестве.

Кроме этого, Потап вместе с группой MOZGI исполнил джингл «Вечернего квартала» «Каждый вечер вечер наступает вдруг». Актеры «Вечернего квартала» впервые снимали концерт перед пустым залом. Однако в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители будут видеть яркие реакции присутствующих в зале людей из прошлых сезонов.

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На сцену «Вечернего квартала» также выйдет украинская певица и победительница проекта «Танці з зірками» Наталья Могилевская, а среди участников ее подтанцовки будут звезды «Рассмеши комика» - ведущий Юрий Ткач и судья Евгений Кошевой.

Новый выпуск шоу «Вечерний квартал» смотрите в 21:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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