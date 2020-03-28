Следствие ведут экстрасенсы: потусторонняя сила забирает на тот свет жителей киевского полуострова

В это воскресенье, 29 марта, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Жанна Шулакова и Хаял Алекперов попробуют разобраться, почему один за другим умирают жители небольшого киевского полуострова. Теперь в опасности оказалась молодая семья.

За помощью к экстрасенсам обратилась Елена Гринченко из Киева. Женщина живет в многоэтажном доме на небольшом столичном полуострове – Рыбальский. В середине прошлого века это место было одним из самых засекреченных мест Киева – огромный судостроительный завод военных кораблей. И жилье – только для его сотрудников и их семей. Жители коммунальных квартир этого дома чувствовали себя одной семьей, пока над ними не нависла смертельная опасность.

Бывает, чувствую, как дверная ручка начинает дребезжать, словно кто-то открывает дверь. А потом звуки затихают, – поделится жительница дома Елена. – Мы живем в ощущении страха, аж кровь в жилах стынет.

Женщина считает, что они с дочкой могут стать следующими жертвами проклятия, которое уже убило их соседей! Два брата, проживающие в соседних комнатах, умерли один за другим в 32 года, а после их смерти под угрозой стали оказываться и Елена с дочкой. К тому же, они обе видят силуэт какого-то странного человека. Вскоре свидетелями полтергейста стали их друзья и соседи.

Ощущение, будто бы кто-то провел сумасшедший эксперимент с покойником,

– шокирует сказанным Хаял Алекперов.

Ясновидящие впервые столкнуться с подобной нечистью! Какая сила охотится на жильцов дома? Неужели Елена и ее дочь действительно могут стать жертвами проклятия?

Не пропустите самое шокирующее расследование сезона реалити «Следствие ведут экстрасенсы» завтра, 29 марта, в 19:00 на СТБ.

Напомним,