Холостяк-10: треки из плейлиста Макса Михайлюка – проводим карантин нескучно

1. Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men. 2. Travis Scott – Highest in the room. 3. Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night. 4. Future, Drake – Life is good. 5. The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye. 6. Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella. 7. Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes. 8. The Weeknd – After Hours. 9. Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories. 10. Future – F&N.

