МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят изысканные блюда без плит и духовок
27 марта 2020 23:30
МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5
пресс-служба канала СТБ
В каждом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ участники попадают все в более сложные условия. Судьи требуют впечатлять, фантазировать и обманывать собственный разум.
«МастерШеф. Профессионалы» жюри проверит, умеют ли участники «готовить без готовки».Кто приготовит свой лучший сыроедческий обед, увидим в субботу, 28 марта, в 19:00 в проекте «МастерШеф. Профессионалы-2» на канале СТБ.
Нам кажется, участники к пятой программе уже устали от наших ограничений, – говорит Ольга Мартыновская. – Сегодня мы им дадим полную свободу и возможность самостоятельно решить, что готовить. Правда, в их распоряжении не будет ни кухонных плит, ни духовок.
МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5 / пресс-служба канала СТБ
Это должны быть изысканные и многокомпонентные блюда, которые каждый уважающий себя ресторан мог бы включить в свое меню, – говорит Владимир Ярославский. – Сегодня участники покажут, способны ли они уйти дальше чем тартар и карпаччо.
МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5 / пресс-служба канала СТБ
Напомним,