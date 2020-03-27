МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят изысканные блюда без плит и духовок

27 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят изысканные блюда без плит и духовок
МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5
пресс-служба канала СТБ

В каждом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ участники попадают все в более сложные условия. Судьи требуют впечатлять, фантазировать и обманывать собственный разум.

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В пятой программе второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» жюри проверит, умеют ли участники «готовить без готовки».

Нам кажется, участники к пятой программе уже устали от наших ограничений, – говорит Ольга Мартыновская. – Сегодня мы им дадим полную свободу и возможность самостоятельно решить, что готовить. Правда, в их распоряжении не будет ни кухонных плит, ни духовок.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5 / пресс-служба канала СТБ
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Каждая команда должна приготовить две закуски, суп и десерт. Все эти блюда будут без термической обработки! На готовку у команд будет всего лишь один час. А зачем больше, считают судьи, ведь варить и жарить ничего не надо. 

Это должны быть изысканные и многокомпонентные блюда, которые каждый уважающий себя ресторан мог бы включить в свое меню, – говорит Владимир Ярославский. – Сегодня участники покажут, способны ли они уйти дальше чем тартар и карпаччо.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 5 / пресс-служба канала СТБ
Кто приготовит свой лучший сыроедческий обед, увидим в субботу, 28 марта, в 19:00 в проекте «МастерШеф. Профессионалы-2» на канале СТБ.

Напомним,

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