Від пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы
Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» поделились с певцом житейскими лайфхаками.
«Від пацанки до панянки-4» Седьмую неделю проекта «Від пацанки до панянки-4» педагоги Школы леди посвятили борьбе с фобиями. У «пацанок» их пруд пруди. Одна из них – страх аудитории.
Боязнь публичных выступлений – распространенное явление, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – А для воспитанной девушки очень важно уметь «держать лицо» в любой ситуации.
Читала с суфлера, что должен прийти Виталий Козловский. Куда? К нам, дурочкам? – вспоминает «пацанка». – И тут он заходит: чернявый, пахучий, красивый! Я же до этого его только по телевизору видела.
Вдруг, не дай Бог, вы когда-то обеднеете, и не будет у вас денежек на трусики, – обратилась к артисту «пацанка». – Возьмете старые носочки и сварганите себе новое нижнее белье. Вы же нам потом еще спасибо скажете за науку.
Напомним,