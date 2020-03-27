Від пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы

27 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» поделились с певцом житейскими лайфхаками.

«Від пацанки до панянки-4» Седьмую неделю проекта «Від пацанки до панянки-4» педагоги Школы леди посвятили борьбе с фобиями. У «пацанок» их пруд пруди. Одна из них – страх аудитории. 

Боязнь публичных выступлений – распространенное явление, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – А для воспитанной девушки очень важно уметь «держать лицо» в любой ситуации.

Участница «Від пацанки до панянки-4» и Виталий Козловский / пресс-служба Нового канала
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Чтобы побороть страх публики, «пацанок» отправили в телестудию. Девушкам предложили стать ведущими. Одну из программ посвятили лайфхакам. Вика #Боксерша Алехина не подозревала, что педагоги усложнят задание, пригласив в студию особого гостя.  

Читала с суфлера, что должен прийти Виталий Козловский. Куда? К нам, дурочкам? – вспоминает «пацанка». – И тут он заходит: чернявый, пахучий, красивый! Я же до этого его только по телевизору видела.

Участница «Від пацанки до панянки-4» и Виталий Козловский / пресс-служба Нового канала
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Программа #Боксерши – полезная. Поэтому ей пришлось учить певца шить нижнее белье.   

Вдруг, не дай Бог, вы когда-то обеднеете, и не будет у вас денежек на трусики, – обратилась к артисту «пацанка». – Возьмете старые носочки и сварганите себе новое нижнее белье. Вы же нам потом еще спасибо скажете за науку.

Напомним,  

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Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
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