МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

21 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

На этой неделе участникам на битве черных можно было готовить все, что их душе угодно. Однако концепция блюда должна совпадать с примером, который им продемонстрировали судьи.

Мастершефовцы думали, что видят перед собой мидии на песке и камни, но оказалось, что это чизкейк, водоросли и ванильный сахар. Кто из участников так и не смог обмануть судей, так же умело, как они их?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 4 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Брайчук Валентин.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоусмотрите в следующую субботу, 28 марта, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте