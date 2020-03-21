МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

21 марта 2020 23:45 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020
пресс-служба канала СТБ

21 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На этой неделе участникам на битве черных можно было готовить все, что их душе угодно. Однако концепция блюда должна совпадать с примером, который им продемонстрировали судьи. 

Мастершефовцы думали, что видят перед собой мидии на песке и камни, но оказалось, что это чизкейк, водоросли и ванильный сахар. Кто из участников так и не смог обмануть судей, так же умело, как они их?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 4 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Брайчук Валентин.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 28 марта, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA

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