Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

27 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
пресс-служба

27 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

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Чувства и эмоции между участницами и Холостяком накалятся еще больше в жарком Таиланде! Макс пригласит на групповое свидание трех абсолютно разных по характеру и темпераменту девушек. Повод для встречи особенный – день рождения друга Холостяка.

Участницы почувствуют огромную ответственность, ведь помимо того, что им нужно будет подобрать подарок для именинника, так еще и произвести на него хорошее впечатление. Что же сделают девушки: подготовят общий сюрприз или поздравят друга Макса по отдельности? Какой участнице удастся запомниться виновнику торжества? И получит ли кто-то из них розу до Церемонии?

Четвертый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 3 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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