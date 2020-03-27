Холостяк-10: на самом страстном свидании Макс сблизится с одной из девушек

27 марта 2020 17:45 Юлия Крутиева
Холостяк-10: на самом страстном свидании Макс сблизится с одной из девушек
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Первая неделя в Таиланде подарит Максу и девушкам незабываемые впечатления и эмоции. И уже на первом индивидуальном свидании между главным героем и одной из участниц произойдет сближение... Кто же это будет?

Перед романтическим вечером, который запланировал Холостяк для своей спутницы, он решит сделать для нее особенный подарок. Вместе с этой девушкой Макс отправится в ювелирную фабрику. Среди изобилия украшений пара выберет то, которое подойдет участнице больше всего.

Но прежде, чем приобрести ювелирное изделие, паре предстоит ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них будет возможность получить скидку на выбранное украшение и понять, насколько схожи их ценности и интересы.

Уже вечером Макса и участницу ждет романтический ужин, после которого пара решит искупаться в бассейне.

Она замечательно выглядит в купальнике, – признается Холостяк. – Очень красивая девушка.

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020) / пресс-служба
Не пропустите одно из самых страстных и волнующих свиданий в Таиланде!

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Кроме того, Холостяк предложит всем участницам осуществить несколько обрядов, которые помогут освободиться от негативных воспоминаний и эмоций. Один из них – «обряд духов дома». В сундуке будут собраны ленточки с разными качествами, среди которых: мудрость, опрятность, женственность и другие. Каждой участнице предстоит выбрать то качество, которого, по ее мнению, ей не достает.

Очень сложно девушкам признать, что чего-то в них не хватает и, помимо того, что это нужно озвучить мужчине, который тебе нравится, так еще и девушкам, которые непосредственно являются твоими конкурентками,
– отметит Кристина.

Будут ли девушки честны не только перед Максом, но и перед самими собой?
 
Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк» уже сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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