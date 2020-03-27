Холостяк-10: на самом страстном свидании Макс сблизится с одной из девушек
Сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Перед романтическим вечером, который запланировал Холостяк для своей спутницы, он решит сделать для нее особенный подарок. Вместе с этой девушкой Макс отправится в ювелирную фабрику. Среди изобилия украшений пара выберет то, которое подойдет участнице больше всего.
Но прежде, чем приобрести ювелирное изделие, паре предстоит ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них будет возможность получить скидку на выбранное украшение и понять, насколько схожи их ценности и интересы.
Уже вечером Макса и участницу ждет романтический ужин, после которого пара решит искупаться в бассейне.
Она замечательно выглядит в купальнике, – признается Холостяк. – Очень красивая девушка.
Очень сложно девушкам признать, что чего-то в них не хватает и, помимо того, что это нужно озвучить мужчине, который тебе нравится, так еще и девушкам, которые непосредственно являются твоими конкурентками,– отметит Кристина.
Будут ли девушки честны не только перед Максом, но и перед самими собой?
Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк» уже сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ!
Напомним,