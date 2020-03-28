DZIDZIO признался, что лечился с помощью уринотерапии

Уринотерапия – это метод нетрадиционной медицины, который предусматривает применение мочи в лечебных целях.

Пока одни считают такую методику недопустимой, другие утверждают, что она действенная. В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» , певец DZIDZIO рассказал, как однажды уринотерапия спасла его от недуга.

Осенью 2019-го сеть подорвало видео, на котором всемирно известная поп-дива Мадонна пьет якобы собственную урину. Впрочем, исследований, которые бы доказывали лечебные свойства этой методики, нет. Более того, врачи говорят, что уринотерапия может быть и вредной.

Этот метод существует с древних времен, но, конечно, сейчас официальной медициной не признается, как лечебный. Нет ни одного исследования, подтверждающего его лечебный эффект, – отметила терапевт Мария Крапивнер. – В моче содержатся определенные вещества, некоторые токсичные могут быть ядом для организма. Эффект уринотерапии можно связать с тем, что люди верят в эту методику и срабатывает эффект плацебо.

Звезды украинского шоу-бизнеса по-разному относятся к такому лечению. Например, Арсен Мирзоян – категорически против, Виктор Павлик и Jerry Heil допускают такой метод, хотя сами не пробовали. А вот мегапопулярного DZIDZIO, по его словам, уринотерапия когда-то спасла от недуга.

Было в детстве. У меня болело горло и ничего не помогало. Я должен был выступать и не знал, что делать. Перепробовал уже все пластинки, таблетки – все было бесполезно. А оно почему-то помогло, клянусь! – поразил признанием DZIDZIO. – Может, это был последний шанс. Возможно, многие перестанут со мной целоваться, но тогда оно сработало. Поэтому я не переживаю.

Впрочем, целебные свойства урины научно не доказаны. Поэтому при серьезных заболеваниях терапевт советует все же обращаться к специалистам – лечение должно быть своевременным и правильно подобранным.

Напомним,