В понедельник, 6 апреля, в 18:00 на канале «Украина» состоится показ премьерных серий 40-серийной детективной драмы «Отважные».

Картина «Отважные» расскажет о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии. Руководит спецотделом капитан полиции Инга Долинская, которая несколько лет доказывала необходимость создания такого подразделения, разрабатывала основные принципы, на которых должна строиться его работа.

1. В центре сюжета «Отважных» – 4 главные героини: Инга Долинская (Ирина Лановенко), Ульяна Биляк (Дарья Петрожицкая), Рената Маркович (Александра Лютая) и Соломия Дидух (Александра Гончарова). Героини помогают женщинам, детям и даже мужчинам, страдающим от тирании, побоев, унижений и других способов угнетения со стороны близких людей. Но на самом деле все они оказались в подразделении не случайно, каждая серия будет открывать новые факты из прошлого главных героинь.

Отважные: ТОП-6 фактов о детективной драме / пресс-служба канала Украина

2. Актрисы, исполняющие главные роли, очень разные и по возрасту, и по мировоззрению. Но это не помешало им найти общий язык на съемочной площадке. Оказалось, что Ирина Лановенко, которая помимо съемок в кино работает преподавателем в КНУ им. Карпенко-Карого, была наставником Дарьи Петрожицкой. Дарья, в свою очередь призналась, что ей нравится работать с Ириной и она считает ее одной из самых близких людей в этой четверке. Александра Гончарова же рассказала, что все четыре актрисы дополняют друг друга в кадре, а на съемочной площадке женщины готовы прийти на помощь с советом и рекомендациями.

3. Сериал готовился более 2-х лет. Первая серия была снята в декабре 2018 года. Спустя некоторое время создатели возобновили работу над проектом, собрав главных героинь на съемочной площадке и дав картине новых ярких красок.

Отважные: ТОП-6 фактов о детективной драме / пресс-служба канала Украина

4. Из-за перерыва съемочного процесса творческая группа «Отважных» была вынуждена осуществить замену некоторых ключевых персонажей. Так, к примеру, изначально роль подполковника запаса Сергея должен был играть популярный украинский актер Артем Позняк, но из-за насыщенных графиков его заменил Андрей Мерзликин.

5. По словам одного из продюсеров многосерийного фильма Оксаны Туник, в основе проекта лежит социальная составляющая. Герои картины расскажут о том, что не стоит молчать о домашнем насилии, наоборот – нужно решать эту проблему.

Отважные: ТОП-6 фактов о детективной драме / пресс-служба канала Украина

В каждом эпизоде люди получат полезную информацию или модель поведения, которая позволит понять, как же выйти из роли жертвы, – рассказала продюсер. – Также мы будем публиковать телефон реальной горячей линии по противодействию домашнему насилию, где люди смогут получить не только психологическую поддержку, но и конкретный алгоритм действий, который поможет им спастись.

6. 40 детективных эпизодов строились на реальных историях и фактах. Сценаристы не пожалели сил и времени, дабы раздобыть всю нужную информацию и на правдивых кейсах показать зрителям, что безвыходных ситуаций нет и не стоит бояться рассказать о своей проблеме.

Напомним,