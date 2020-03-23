Актриса Реальной мистики Людмила Ардельян: Не снимаюсь в ритуальных сценах, эротических и боюсь трюков

30 марта на канале «Украина» стартует последний сезон скриптед-реалити «Реальная мистика».

Герои проекта 10 сезонов находили рациональное объяснение таинственным вещам, но развязка оказалась весьма интригующей. О том, как ее героиня оказалась в непростых обстоятельствах, про место астрологии в жизни и своих табу, актриса Людмила Ардельян рассказала нам в эксклюзивном интервью

Чем Виолетта удивит зрителя в финале?

Многие актрисы хотят сыграть какой-то жизненный, переломный момент. Когда ты была одна и потом случается некое событие, которое поворачивает тебя другой стороной, и с этого момента жизнь твоя идет в другом русле. Вот у моей Виолетты, в сезоне «Скелеты в шкафу», - случается именно такой момент. Это будет очень интересно, и я надеюсь, что зритель будет мне сопереживать, потому что я очень сопереживаю Виолетте. Вообще Виолетта - это тот персонаж, который мне безумно нравится, и я считаю, что Виолетта подарок судьбы для меня, Людмилы Ардельян.

Чему научил вас проект за то время, что вы снимаетесь в нем?

Проект дал мне популярность, меня узнавали как актрису дубляжа по голосу, но ту популярность, которую дала «Мистика», - это, конечно, не сравнить. Теперь популярность дубляжная наложилась на популярность «Мистики», и это дало мне ощущение полета. Меня окрылило как актрису, как женщину, потому что актриса должна получать признание зрительское, восторженные взгляды, ведь для этого мы работаем.

Реальная мистика / пресс-служба канала Украина

В вашей жизни есть место астрологии?



Да, я до «Реальной мистики» очень скептически относилась вообще к астрологии, к картам таро и всем мистическим историям, это просто было не мое… Думала: «Господи, как я буду играть этого астролога, если я вообще, не то что в это не верю, я скептически к этому отношусь». Но поскольку я стала играть Виолетту, то мне пришлось оперировать терминами, которые мне нужно было хотя бы понимать. Я начала читать что это, и меня затянула эта астрология.

Людмила Ардельян может набросать гороскоп?

Гороскоп я не рискну набрасывать, но звезды влияют на нашу энергетику, поведение в данный момент времени. Звезды дают нам выбор, варианты, и поскольку они нас ведут, то мы уже сами выбираем, куда пойти и очень важно в этот момент времени выбрать правильный путь и все будет хорошо.

Если есть возможность, читаете гороскоп?

У меня очень много подписок на гороскопы. Вот сегодня неудачный, очень тяжелый день, потому что с утра не заладилось, я сразу поняла, что-то не то и посмотрела гороскоп. И да, так оно и есть, нам звезды говорят, что день будет неудачным, поэтому этот день нужно выстоять… надо выпить пару чашечек кофе.

Актриса Людмила Ардельян / пресс-служба канала Украина

Виолетта - яркая личность. Вы тоже модница, любите аксессуары?

Конечно, не могу устоять, если вижу красивую вещь, аксессуар. Но я понимаю, что иногда нужно себя сдерживать. У меня бабушка в своей юности играла в любительском театре. И когда я поступила в театральный, и приезжала к ней, я потом замуж вышла. Первый брак у меня был с актером. И она меня спрашивала: «А твой муж тебе ножки греет в шапочке?» И я никогда не понимала, почему он должен греть мне ножки в шапке, а потом я поняла, она играла «Назара Стодоля» и в этом спектакле, когда она выходила к нему босиком ночью, он снимал шапку, потому что она была теплая, и грел ей ножки. Как романтично! Вот я думаю, что эти гены бабушкины, это влечение к сцене мне перешло.

Вы продолжаете актерскую династию?

Нет, это не династия, бабушка играла в любительском театре, родители у меня не имеют отношения вообще к искусству. Но я в школе танцевала, читала стихи, была активной девушкой, консоргом школы. У нас были популярны такие мероприятия, мы приветствовали на партийном собрании от всей Украины. Мы выходили и приветствовали эти съезды, поздравляли с праздниками, с тем, что страна собралась вместе. То есть мне с детства сцена была знакома и большие залы для меня были не проблемой. И когда я играю в театре и выхожу на сцену, то сцена меня вдохновляет. Я чувствую зал, как он дышит, и это дает мне вдохновение. Я просто живу, у меня глаза горят, это мне нравится, иначе не надо идти в эту профессию, потому что у актера должен гореть все время глаз. Актер должен часто эмоции менять, мы же в «Реальной мистике» их резко меняем: здесь я плачу, здесь смеюсь.

Актриса Людмила Ардельян / пресс-служба канала Украина

У вас есть актерские табу?

Есть, я не снимаюсь в ритуальных сценах, эротических и сейчас уже боюсь трюков, не хочу. Безусловно есть табу у каждого актера, своего рода суеверия. Я никому ничего не должна, в актерской профессии нас выбирают, но и мы выбираем, потому что я читаю сценарий, и понимаю - хочу я играть это или нет, смогу я это сыграть или нет. Я могу поведать миру только ту историю, которую я хочу поведать, если не хочу, тогда зачем? Ради денег? Не надо.

Вы производите впечатление человека счастливого и жизнерадостного. Какие ваши методы для снятия стресса?

Любить жизнь, жить сегодня, сиюминутно, только так. Понятно, я нормальный человек и в моей жизни случаются какие-то события не очень приятные, но я на них не зацикливаюсь. Я знаю, что есть хорошие люди, события, и завтра будет новый день и хорошие события, и они обязательно будут. Я стараюсь общаться и окружать себя людьми, которые мне симпатичны.