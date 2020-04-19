Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

19 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Телезрителей ждет продолжение истории Марины из Запорожской области, семью которой атакует загадочный призрак. Марина предполагает, что нечисть к ее родным привязала женщина, влюбленная в ее супруга. Сами же экстрасенсы сообщат, что в доме семьи много лет была скрыта ужасная тайна.

В ходе расследования мнения ясновидящих разделятся. По словам Жанны Шулаковой, семье угрожает какая-то мертвая девушка, а по ощущениям Рубины Цыбульской - дух мужчины! Почему у экстрасенсов разные ответы? И кто же на самом деле охотится на семью?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.