Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
19 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
В ходе расследования мнения ясновидящих разделятся. По словам Жанны Шулаковой, семье угрожает какая-то мертвая девушка, а по ощущениям Рубины Цыбульской - дух мужчины! Почему у экстрасенсов разные ответы? И кто же на самом деле охотится на семью?
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.