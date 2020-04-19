Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

19 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
кадр из программы

19 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Телезрителей ждет продолжение истории Марины из Запорожской области, семью которой атакует загадочный призрак. Марина предполагает, что нечисть к ее родным привязала женщина, влюбленная в ее супруга. Сами же экстрасенсы сообщат, что в доме семьи много лет была скрыта ужасная тайна.

В ходе расследования мнения ясновидящих разделятся. По словам Жанны Шулаковой, семье угрожает какая-то мертвая девушка, а по ощущениям Рубины Цыбульской - дух мужчины! Почему у экстрасенсов разные ответы? И кто же на самом деле охотится на семью?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.   

Облако тегов

СТБ Следствие ведут экстрасенсы Рубина Цыбульская Жанна Шулакова телешоу мистика расследование

Материалы по теме

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №3 - смотреть онлайн
Телешоу

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №3 - смотреть онлайн
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Телешоу

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 - смотреть онлайн
Телешоу

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 - смотреть онлайн
Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус
Новости

Украинки-близняшки снялись в клипе Майли Сайрус

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK