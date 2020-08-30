МастерШеф-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
30 августа 2020 23:20
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
пресс-служба канала СТБ
5 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите во 2 выпуске шоу МастерШеф-10
: судьи отберут лучших кулинаров-аматоров, которым посчастливится бороться за звание МастерШеф! Участникам предстоит выловить самую свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи. Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количества каждого вида разное. Только самые ловкие участники смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо. Кому же удастся поразить судей, а для кого это окажется невыполнимой задачей?
2 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.