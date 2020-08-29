Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

30 августа на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : месяц назад жизнь Ирины из Житомирской области изменилась навсегда. Женщина узнала, что ее 16-летнюю дочь Александру изнасиловали! Еще больше мать потрясло то, что дочь отказалась предъявить обвинения обидчику, ведь влюблена в него. 20-летний экс-заключенный из соседнего села убеждает, что у него серьезные намерения по поводу девушки, он видит ее будущей супругой и матерью своих детей.

В студии проекта ведущий и эксперты выяснят, для чего на самом деле парню отношения – чтобы создать семью или воспользоваться доверием школьницы в своих интересах? А также, чем закончится встреча родителей с возлюбленным дочери?

Новый выпуск проекта Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.