Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

29 августа 2020 02:10 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

30 августа на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: месяц назад жизнь Ирины из Житомирской области изменилась навсегда. Женщина узнала, что ее 16-летнюю дочь Александру изнасиловали! Еще больше мать потрясло то, что дочь отказалась предъявить обвинения обидчику, ведь влюблена в него. 20-летний экс-заключенный из соседнего села убеждает, что у него серьезные намерения по поводу девушки, он видит ее будущей супругой и матерью своих детей.

В студии проекта ведущий и эксперты выяснят, для чего на самом деле парню отношения – чтобы создать семью или воспользоваться доверием школьницы в своих интересах? А также, чем закончится встреча родителей с возлюбленным дочери?

Новый выпуск проекта Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование телешоу 2020

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