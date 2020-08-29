МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

29 августа 2020 01:20 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

29 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф-10.

Читайте такжеЗвана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф-10: На кулинарную арену программы СТБ Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск от 29.08.2020 вышли они – аматоры ресторанных блюд и кухонных девайсов. Без пяти минут профессиональные повара пришли в проект, чтобы пройти не просто кулинарную школу и научиться виртуозно владеть ножом, а занять места лучших! Кому из смельчаков удалось удивить трех суровых экспертов кулинарного дела?

Новый судейский состав

В новом сезоне Мастер Шеф (2020) на кастинге аматоры встретили не только Эктора Хименес-Браво и Владимира Ярославского, но и Ольгу Мартыновскую. Шеф-повар впервые оценивала блюда любителей. До этого звезда имела дело с профессионалами. Интересно, удалось ли Ольге объективно судить участников шоу Мастер Шеф 10 сезон в 1 выпуска? Смотрите прямо сейчас! 

Новые правила кастинга

Условия создания конкурсного блюда для аматоров неизменны: каждый претендент имеет 45 минут на приготовление блюда и подготовку стильной презентации. Однако удивить судей Мастер Шеф 10 сезон вкусностями и получить белый фартук – это только полдела! Чтобы пройти в двадцатку лучших, любитель должен доказать: он сильнее своих конкурентов в определенной категории. Всего их три: мясо; рыба; десерт.

Участник, который получил «да» от судей мог самостоятельно выбрать категорию. Но надо было хорошо подумать, поскольку от этого выбора зависела судьба в проекте…

Удивлять так удивлять!

В программе Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск аматоры поразили судейскую тройку не только невероятным вкусом блюд, но и своими историями. Среди участников кастинга вы увидите хоккеистку, которая напугала судей подробностями своей жестокой игры. А также получите возможность познакомиться с первым темнокожим участником, мамой в декрете, шахтером и полицейской! Но смогли ли они сделать настоящую революцию вкуса и занять место в двадцатке лучших?

1 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу онлайн телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу
Анонсы на ТВ

Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу
Звана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Телешоу

Звана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 29 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 29 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK