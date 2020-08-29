МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

29 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф-10.

Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф-10 : На кулинарную арену программы СТБ Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск от 29.08.2020 вышли они – аматоры ресторанных блюд и кухонных девайсов. Без пяти минут профессиональные повара пришли в проект, чтобы пройти не просто кулинарную школу и научиться виртуозно владеть ножом, а занять места лучших! Кому из смельчаков удалось удивить трех суровых экспертов кулинарного дела?

Новый судейский состав

В новом сезоне Мастер Шеф (2020) на кастинге аматоры встретили не только Эктора Хименес-Браво и Владимира Ярославского, но и Ольгу Мартыновскую. Шеф-повар впервые оценивала блюда любителей. До этого звезда имела дело с профессионалами. Интересно, удалось ли Ольге объективно судить участников шоу Мастер Шеф 10 сезон в 1 выпуска? Смотрите прямо сейчас!

Новые правила кастинга

Условия создания конкурсного блюда для аматоров неизменны: каждый претендент имеет 45 минут на приготовление блюда и подготовку стильной презентации. Однако удивить судей Мастер Шеф 10 сезон вкусностями и получить белый фартук – это только полдела! Чтобы пройти в двадцатку лучших, любитель должен доказать: он сильнее своих конкурентов в определенной категории. Всего их три: мясо; рыба; десерт.

Участник, который получил «да» от судей мог самостоятельно выбрать категорию. Но надо было хорошо подумать, поскольку от этого выбора зависела судьба в проекте…

Удивлять так удивлять!

В программе Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск аматоры поразили судейскую тройку не только невероятным вкусом блюд, но и своими историями. Среди участников кастинга вы увидите хоккеистку, которая напугала судей подробностями своей жестокой игры. А также получите возможность познакомиться с первым темнокожим участником, мамой в декрете, шахтером и полицейской! Но смогли ли они сделать настоящую революцию вкуса и занять место в двадцатке лучших?

1 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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