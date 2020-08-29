Звана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

29 августа 2020 01:00 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

29 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 6 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите в 6 выпуске шоу Звана вечеря: в гостеприимном шоу состоится ожесточенное аппетитное противостояния. Горячий шеф страны Сергей Денисов вернется, чтобы замахнуться на идеальный ужин и завоевать звание лучшего хозяина страны. Его соперниками станут эпатажный колорист Алексей, звездная диетологиня Анастасия Святокум и бодипозитивная селянка Илона. Приготовьтесь, в 6 выпуске Званої вечері будет очень жарко!

Тазик блаженства от Анастасии Святокум

Первой гостей будет принимать нустрициологиня, диетологиня и фитнес-тренерка Настя. Еще несколько лет назад девушка весила почти 100 килограмм и не могла подобрать себе стильную современную одежду. Но она смогла взять себя в руки, сбросить 40 кг и превратить спорт в неотъемлемую часть своей жизни. На своем вечере Анастасия хочет показать гостям, что полезные блюда могут быть вкусными. Для этого она приготовит Тазик блаженства, Дениса на шпажке и Ночной дожор. Понравятся ли гостям полезные и здоровые блюда? Какие оценки они поставят за концепцию вечера? Узнайте в 6 выпуске Званої вечері 2020.

Ужин Сергея Денисова обернется полным фиаско

Сергей уверен, что его вечер будет лучшим и запомнится гостям больше всего. Несколько лет назад он пленил сердца украинцев своими кулинарными талантами и победил в шоу МастерШеф. А сегодня он вернулся, чтобы показать, как должен выглядеть идеальный ужин. Удастся ли Сергею Денисову угодить соперникам? Какие блюда он приготовит и какие развлечения предложит?

5 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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