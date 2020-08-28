Звана вечеря: кулинарными изысками соперников будет удивлять победитель МастерШеф Сергей Денисов
В эту субботу, 29 августа, кулинарное шоу "Звана вечеря" выйдет на СТБ в новое время – в 17:00.
Помимо Сергея в шоу будут участвовать: диетолог и популярный блогер Настя, эпатажный парикмахер Алексей и крутая девчонка из села – Илона.
Предлагаем познакомиться с героями ближе:
1. Сергей Денисов – победитель 9 сезона проекта «МастерШеф». Ранее об был простым менеджером в ресторане, а сейчас – шеф-повар в элитном заведении, а также открыл несколько ресторанов по Украине. Сергей – настоящий грузин с традиционными взглядами на семью и роль мужчины в ней.
3. Настя Святокум – диетолог, блогер. Не так давно девушка страдала от лишнего веса, но успешно сбросила 33 кг, благодаря своей уникальной методике. Несмотря на то, что Настя – диетолог, она уверена: жестко ограничивать женщину в еде ни в коем случае нельзя, иначе она превратится в бомбу замедленного действия. Однако также девушка считает, что счастье и лишний вес – несовместимые понятия.
4. Илона – крутая девчонка из села Токарев. Она весит 120 кг и гордится своими формами, ведь не представляет, как можно отказаться от кусочка тортика, особенно – собственного приготовления. Илона – первый кондитер на селе. Поскольку работы не было, девушка организовала бизнес на дому. Сейчас печет и продает торты на заказ. В шоу будет делать ставку на «сельскую» кухню.
Не пропустите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 29 августа, в 17:00 на СТБ!
Напомним,