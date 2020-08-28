Болеющая коронавирусом Елена Кравец впервые рассказала о том, как переносит недуг

Несколько дней назад стало известно, что Елена Кравец заразилась коронавирусом.

Об этом журналистам рассказал Евгений Кошевой. К сожалению, студии «Квартал 95» пришлось снимать новые выпуски «Вечернего квартала» не только без зрителей в зале, но и без Елены Кравец в составе.

Сама Кравец о своем состоянии ничего не говорила. Выйти на связь с поклонниками 43-летняя звезда и многодетная мама решилась только в четверг поздно вечером.

На своей странице в Инстаграм Елена опубликовала видео, в комментариях под которым поздравила Украину с Днем Независимости, а также рассказала о своем нынешнем состоянии.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

К счастью, у Елены была легкая форма коронавируса. Сейчас она чувствует себя хорошо и очень ждет того дня, когда закончится ее двухнедельный карантин.

З днем народження, кохана ненечко!Трохи із запізненням, вибач. Мені значно краще! Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! – пишет Кравец. – Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу... Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті...

Напомним,