Ревизор Юлия Панкова рассказала о своих утренних ритуалах

27 августа 2020 10:10 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова рассказала о своих утренних ритуалах
Ведущая и кулинар Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Эксперты говорят, что наше утреннее настроение влияет на весь день. Если утром попадете в «спираль негатива», то в течение дня будете становиться все мрачнее.

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С чего же начать утро, чтобы день был удачным? Прежде всего рекомендуем поставить на будильник вашу любимую мелодию. Пусть это будет не обычный звонок, который заставляет вас подпрыгивать с кровати, а приятная мелодия, которая настроит на позитив. 

Своими утренними ритуалами делится ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.

Раньше я всегда тянулась к телефону, – признается ведущая. – И все... Мой мозг запутывался в паутине чужих новостей, событий и жизней. Начала замечать, как радость нового дня уходит от меня очень далеко. Настроение мгновенно ухудшалось. И неудивительно, ведь ученые доказали, что три минуты плохих новостей портят настроение на восемь часов. Представьте, как это много!

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
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Юля признается, что теперь ее утра совсем другие.

Включаю приятную мелодию, – рассказывает девушка. – Выпиваю стакан воды. Возвращаюсь в постель, чтобы еще немного понежиться. Затем опускаюсь на коврик и провожу различные практики. Чаще всего я занимаюсь медитацией. После этих ритуалов мой день наполняется радостью.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Ведущая рекомендует каждому выбрать то, что заряжало бы утро позитивом. И пусть начало дня всегда будет особенным!

Напомним, 

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