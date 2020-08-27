Ревизор Юлия Панкова рассказала о своих утренних ритуалах
27 августа 2020 10:10
Ведущая и кулинар Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала
Эксперты говорят, что наше утреннее настроение влияет на весь день. Если утром попадете в «спираль негатива», то в течение дня будете становиться все мрачнее.
начать утро, чтобы день был удачным? Прежде всего рекомендуем поставить на будильник вашу любимую мелодию. Пусть это будет не обычный звонок, который заставляет вас подпрыгивать с кровати, а приятная мелодия, которая настроит на позитив.Ведущая рекомендует каждому выбрать то, что заряжало бы утро позитивом. И пусть начало дня всегда будет особенным!
Своими утренними ритуалами делится ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.
Раньше я всегда тянулась к телефону, – признается ведущая. – И все... Мой мозг запутывался в паутине чужих новостей, событий и жизней. Начала замечать, как радость нового дня уходит от меня очень далеко. Настроение мгновенно ухудшалось. И неудивительно, ведь ученые доказали, что три минуты плохих новостей портят настроение на восемь часов. Представьте, как это много!
Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Включаю приятную мелодию, – рассказывает девушка. – Выпиваю стакан воды. Возвращаюсь в постель, чтобы еще немного понежиться. Затем опускаюсь на коврик и провожу различные практики. Чаще всего я занимаюсь медитацией. После этих ритуалов мой день наполняется радостью.
Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Напомним,