Надя Дорофеева намекнула, что в группе "Время и Стекло" возможно будет новый состав

26 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева намекнула, что в группе
Группа "Время и Стекло"
пресс-служба

Март 2020 года стал неблагоприятным месяцем для поклонников группы "Время и Стекло".

Читайте такжеЕлену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Любителей творчества Позитива и Нади Дорофеевой всколыхнула новость о распаде группы. Тогда участники коллектива планировали прощальный тур, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Недавно Надя Дорофеева стала гостьей шоу Потапа и Позитива на YouTube - 2POpodcast. Певица и ее коллеги затронули тему будущего группы "Время и Стекло". Во время разговора Надя поразмышляла о новом составе коллектива, тем самым, возможно, намекая на подобный исход.

Позитив и Надя Дорофеева / instagram.com/vremyaisteklo

Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! – отметила Дорофеева. – И мне кажется, с продюсерской точки зрения было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые участники, наше задание – помочь аудитории их воспринимать.

Читайте такжеМальчик, который изменил мою жизнь: Маша Ефросинина нежно поздравила сына с днем рождения
В свою очередь Позитив отметил, что заменить его и Надю очень сложно, ведь они являются громкими личностями. А вот Потап как продюсер - никак не прокомментировал ситуацию. Поэтому все поклонникам группы "Время и Стекло" остается лишь ждать официальных заявлений от артистов и продюсерского центра.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Время и Стекло Позитив Надя Дорофеева новости Надя Дорофеева и Позитив группа

Материалы по теме

Один за всех: Михаил Присяжнюк рассказал, чем удивит и даже шокирует новый сезон ток-шоу
Новости

Один за всех: Михаил Присяжнюк рассказал, чем удивит и даже шокирует новый сезон ток-шоу
След: звезде сериала поставили титановую пластину в ногу
Новости

След: звезде сериала поставили титановую пластину в ногу
Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Новости

Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK