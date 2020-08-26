Надя Дорофеева намекнула, что в группе "Время и Стекло" возможно будет новый состав
Март 2020 года стал неблагоприятным месяцем для поклонников группы "Время и Стекло".
Недавно Надя Дорофеева стала гостьей шоу Потапа и Позитива на YouTube - 2POpodcast. Певица и ее коллеги затронули тему будущего группы "Время и Стекло". Во время разговора Надя поразмышляла о новом составе коллектива, тем самым, возможно, намекая на подобный исход.
Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! – отметила Дорофеева. – И мне кажется, с продюсерской точки зрения было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые участники, наше задание – помочь аудитории их воспринимать.
Напомним,