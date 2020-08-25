След: звезде сериала Тоне Хижняк поставили титановую пластину в ногу
11 сентября в эфире телеканала СТБ стартует многосерийный детективный проект "След", производства SPACE Production.
«След» - украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Каждая серия – новое запутанное дело.
Съемки проекта в самом разгаре. Одну из главных ролей, капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Екатерину Червону, сыграла звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк.
За время съемок Тоня уже успела получить серьезную травму – она сломала ногу. Как сейчас чувствует себя актриса и продолжает ли сниматься?
Трапилось це прямо в кадрі на зйомках, – рассказывает Антонина. – Треба було швидко бігти і зупинитись в певному місці. Перший дубль записали, а на другому дублі нога підвернулась (потрапила в ямку в траві) і я всією вагою впала на свій же гомілкостоп. Цей хруст не забуду до кінця життя. Але все ще сподівалась, що це тріщина чи сильний вивих. Ми після цього ще записали крупний план, де в мене адреналін з очей лився, і вже потім мене відвезли в травмпункт. Там рентген показав гвинтоподібний перелом зі зміщенням. Наклали гіпс. І десь через 12 годин я знову була в кадрі.
На цьому врешті решт ситуація не закінчилась, бо я продовжила обстеження. Десь за два тижні, як виявилось, все ж таки потрібна операція - встановлення титанової пластини. Звичайно ця новина мене шокувала. Але я зібралась з духом, і прийняла той факт, що це найкращий і найшвидший спосіб стати на ноги. Зараз я максимально обережно поводжуся з ногою. Але все ж таки із життя не випадаю, воджу авто, поєдную зйомки з перев’язками і можу без перебільшень називатись «залізною леді»,– делится своим состоянием Антонина.
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Напомним,