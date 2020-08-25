Детектор лжи: полиграфолог рассказал о 10 сезоне проекта и попытках обмана

Премьера 10-го сезона психологического проекта "Детектор лжи" стартует на СТБ уже 31 августа!

Владимир Ведмидь, эксперт проекта и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, который точно знает, как выявить ложь, рассказал о своей работе в 10 сезоне «Детектора лжи» и пытались ли пойти на обман герои.

Этот сезон об отношениях. О том, что их испортило. О том, какие выходы видят сами участники,

– говорит полиграфолог.

Сам же полиграф используется как инструмент выяснения правды, получения ответов на вопросы, которые фактически формируют будущее человека.

Несмотря на то, что между 9 и 10 сезонами «Детектора лжи» прошло несколько лет перерыва, эксперт уверяет, что в самом тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему с научно-методической точки зрения за это время ничего не изменилось.

Ложь выявляется такими же методами, как и раньше, – отметил Владимир. – Однако сейчас требования к специалистам стали выше. У полиграфолога должно быть соответствующее образование, подтвержденное документом учебного заведения.

А вот требования к самому тестированию и вопросам усилились. Полиграфолог объяснил, что это закономерно. Ведь с ростом спроса повышается конкуренция на рынке и растет количество предложений. Клиент выбирает лучших. Поэтому думающие специалисты начинают совершенствоваться, повышать квалификацию, применять оборудование, соответствующее ДСТУ, и давать качественный результат.

По словам Владимира, в 10 сезоне «Детектора лжи» были даже случаи, когда люди пытались «протестировать» варианты обмана полиграфа.

Я делал замечания, проводил повторное тестирование. Профессионала не обманешь,

– уверил полиграфолог.

Более того, среди героев были и те, которые в последний момент передумывали и отказывались проходить тестирование под предлогом личных проблем и т.д.

Всем людям, которые садятся в кресло «Детектора лжи», Владимир пожелал одного: не бояться ошибки полиграфолога и быть искренними.

В других случаях – готовьтесь к фиаско,

– заключил специалист.

Смотрите проект «Детектор лжи» с 31 августа по понедельникам в 19:00 на СТБ!

Напомним,