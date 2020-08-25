Детектор лжи: полиграфолог рассказал о 10 сезоне проекта и попытках обмана
Премьера 10-го сезона психологического проекта "Детектор лжи" стартует на СТБ уже 31 августа!
Этот сезон об отношениях. О том, что их испортило. О том, какие выходы видят сами участники,– говорит полиграфолог.
Сам же полиграф используется как инструмент выяснения правды, получения ответов на вопросы, которые фактически формируют будущее человека.
Несмотря на то, что между 9 и 10 сезонами «Детектора лжи» прошло несколько лет перерыва, эксперт уверяет, что в самом тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему с научно-методической точки зрения за это время ничего не изменилось.
Ложь выявляется такими же методами, как и раньше, – отметил Владимир. – Однако сейчас требования к специалистам стали выше. У полиграфолога должно быть соответствующее образование, подтвержденное документом учебного заведения.
По словам Владимира, в 10 сезоне «Детектора лжи» были даже случаи, когда люди пытались «протестировать» варианты обмана полиграфа.
Я делал замечания, проводил повторное тестирование. Профессионала не обманешь,– уверил полиграфолог.
Более того, среди героев были и те, которые в последний момент передумывали и отказывались проходить тестирование под предлогом личных проблем и т.д.
Всем людям, которые садятся в кресло «Детектора лжи», Владимир пожелал одного: не бояться ошибки полиграфолога и быть искренними.
В других случаях – готовьтесь к фиаско,– заключил специалист.
Смотрите проект «Детектор лжи» с 31 августа по понедельникам в 19:00 на СТБ!
Напомним,