Детектор лжи: Дмитрий Карпачев рассказал, почему после длительного перерыва вернулся в проект

Совсем скоро на СТБ стартует 10 сезон психологического проекта "Детектор лжи", ведущем которого стал Дмитрий Карпачев.

Почему после столь длительного перерыва Дмитрий Карпачев все же решил вернуться в проект и что ждет зрителей в премьерных выпусках – читайте в материале.

У меня спросили, а зачем я согласился принять участие в этом проекте? После первого дня съемок я точно знаю ответ. Это проект, который учит жить, – написал в социальной сети ведущий. – И я искренне благодарен тем участникам, с которыми уже успел познакомиться за то, что они не побоялись прийти в студию. Благодарен за то, что они поделились историями своей жизни. За то, что благодаря их ошибкам, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появиться шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно. Я не знаю с кем еще предстоит встретиться в студии, но я знаю, что это проект, который учит более глубокому пониманию мотивов и поступков тех, кто вас окружает. Смотрите «Детектор лжи», учитесь на чужих ошибках.

Ведущий проекта "Детектор лжи" Дмитрий Карпачев / пресс-служба канала СТБ

По словам директора студии StarLightProduction Анны Калины, вариант другого ведущего даже не рассматривался.

Дмитрий – своего рода проводник, который может помочь героям в их вопросах. Он – определяющий фактор данного проекта, его неотъемлемая часть,

– комментировала ранее Калина.

Отметим, «Детектор лжи» – это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Проект появился в эфире СТБ в 2012 году, и до 2016-го вышло девять сезонов с ведущим Дмитрием Карпачевым. В 2016 году производство проекта было приостановлено телеканалом СТБ.

10 сезон «Детектора лжи» выйдет в эфир СТБ в осеннем телесезоне. О дате премьеры телеканал сообщит совсем скоро.

Напомним,