Выходите без звонка: Мария Смолякова выходит замуж

18 августа 2020 16:10 Юлия Крутиева
Выходите без звонка: Мария Смолякова выходит замуж
Актриса Мария Смолякова
пресс-служба канала Украина

Исполнительница роли Сашки в сериале «Выходите без звонка», актриса Мария Смолякова, начала сниматься в проекте, когда ей было 17.

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А уже сейчас 20-летняя артистка Мария Смолякова готовится к свадьбе, которая запланирована на следующий год. В продолжении истории «Выходите без звонка» героев ждут новые испытания, раскрытие драматических тайн и опасные приключения. 

По словам актрисы, в третьем сезоне ее героиня начинает взрослеть, поэтому меняется и ее отношение к разным вещам.

Она уже не та маленькая девочка, более тщательно начинает смотреть на жизнь. В новом сезоне у нее случается новая влюбленность и вообще ощутимы изменения во всем, – рассказывает об изменениях в жизни своего персонажа Мария Смолякова. – В 19-20 лет с этим сталкиваются многие. Мы начинаем думать, чем хотим заниматься.

Актриса Мария Смолякова / пресс-служба канала Украина
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Не маленькая девочка уже и сама актриса. Полгода назад любимый сделал ей предложение, и теперь пара готовится к свадьбе.

Из нас двоих романтик в отношениях больше он. Предложение было на Новый год. Планируем пожениться в следующем году, потому что сейчас високосный, я верю в эти приметы, – отметила актриса сериала «Выходите без звонка». – И понятно, что хочется праздник не на скорую руку. Я уже примеряла платье. Потому что к свадьбе нужно готовиться серьезно. Пока есть время, потом будет много работы, все меняется каждый день. Но спасибо моим подружкам, жениху, они меня поддерживают.

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Жених Марии – также творческая личность. Девушка говорит, что они оба лидеры, поэтому трудно воспринимают критику. 

Но очень любим друг друга, ценим наши отношения, очень многое прошли. И я благодарна, что в моей жизни есть такой человек,
– добавила актриса.

Напомним, 

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