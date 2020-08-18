Выходите без звонка: Мария Смолякова выходит замуж
Исполнительница роли Сашки в сериале «Выходите без звонка», актриса Мария Смолякова, начала сниматься в проекте, когда ей было 17.
По словам актрисы, в третьем сезоне ее героиня начинает взрослеть, поэтому меняется и ее отношение к разным вещам.
Она уже не та маленькая девочка, более тщательно начинает смотреть на жизнь. В новом сезоне у нее случается новая влюбленность и вообще ощутимы изменения во всем, – рассказывает об изменениях в жизни своего персонажа Мария Смолякова. – В 19-20 лет с этим сталкиваются многие. Мы начинаем думать, чем хотим заниматься.
Из нас двоих романтик в отношениях больше он. Предложение было на Новый год. Планируем пожениться в следующем году, потому что сейчас високосный, я верю в эти приметы, – отметила актриса сериала «Выходите без звонка». – И понятно, что хочется праздник не на скорую руку. Я уже примеряла платье. Потому что к свадьбе нужно готовиться серьезно. Пока есть время, потом будет много работы, все меняется каждый день. Но спасибо моим подружкам, жениху, они меня поддерживают.
Но очень любим друг друга, ценим наши отношения, очень многое прошли. И я благодарна, что в моей жизни есть такой человек,– добавила актриса.
Напомним,