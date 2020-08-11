Выходите без звонка-3: известна дата премьеры нового сезона детективного сериала
7 сентября в 18:00 на канале Украина начнется показ третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала Украина кинокомпанией Три-Я-Да Продакшн.
Мой персонаж взрослеет, сталкиваясь с трагедией в личной жизни. Для меня, по-актерски, были тяжелыми именно сцены с эмоциональным надрывом. Богдан то срывается, то становится невыносимыми, иногда ведет себя алогично. Надо было найти середину, чтобы правильно дозировать экспрессию, больше подчеркивать в одних сценах, в других - меньше. В третьем сезоне у моего персонажа появляется новый начальник, а также молодой коллега. Новый сезон станет более динамичным, в нем будет больше юмора, надеемся, что это понравится зрителю,– делится исполнитель главной роли актер Роман Семисал.
В третьем сезоне сериала появятся новые персонажи, которые вместе со знакомыми зрителю героями будут бороться за правду и любовь.
Главному герою придется приложить усилия, чтобы отпустить прошлое, которое его держит. С некоторыми героями сериала пришлось расстаться, но им на смену пришли новые персонажи со своими особенностями характера, семейными историями и чувством юмора. Все это меняет привычный коллектив и ярче раскрывает сюжет,– рассказывает режиссер-постановщик сериала Виталий Кукса.
Мой бывший одноклассник служит в правоохранительных органах. Если нужны консультации, всегда ему звоню, уточняю, как кобуру носить, можно ли иметь татуировки или другие такие подробности,– рассказал Пазич.
Как сообщалось ранее, по сюжету таксист Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно «отмазали» состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.
Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов. Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.
Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале «Украина».
Напомним,