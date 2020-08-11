Від пацанки до панянки-4: участница реалити изменилась до неузнаваемости после пластических операций
Героиня четвертого сезона реалити Нового канала Від пацанки до панянки потратила несколько тысяч евро на две пластические операции.
Но на этом Настя не остановилась. Она так накачала филлерами скулы, что некоторые из пользователей в Instagram назвали это неестественным и даже отвратительным. Но на такие слова «пацанка» не обижается – то, как она выглядит сегодня, нравится ей гораздо больше.
Недавно Анастасия осуществила еще две свои мечты – она отрезала ненавистный второй подбородок и увеличила грудь.
Мой суперврач учел все пожелания, – поделилась участница «Від пацанки до панянки». – Он поставил мне максимально большие импланты в грудь и сделал идеальную липосакцию. На все я потратила 3900 евро. Делала в Турции, там это значительно дешевле, чем в Украине.
Изменять свою внешность Анастасия начала несколько лет назад из-за комплексов. И сейчас чувствует себя намного увереннее.
Напомним,