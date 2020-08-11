Від пацанки до панянки-4: участница реалити изменилась до неузнаваемости после пластических операций

Героиня четвертого сезона реалити Нового канала Від пацанки до панянки потратила несколько тысяч евро на две пластические операции.

31-летняя Анастасия надолго в проекте «Від пацанки до панянки» не задержалась, зато успела запомниться своей яркой и эпатажной внешностью. На момент съемок четвертого сезона у девушки уже были увеличены скулы и губы.

Но на этом Настя не остановилась. Она так накачала филлерами скулы, что некоторые из пользователей в Instagram назвали это неестественным и даже отвратительным. Но на такие слова «пацанка» не обижается – то, как она выглядит сегодня, нравится ей гораздо больше.

Недавно Анастасия осуществила еще две свои мечты – она отрезала ненавистный второй подбородок и увеличила грудь.

Мой суперврач учел все пожелания, – поделилась участница «Від пацанки до панянки». – Он поставил мне максимально большие импланты в грудь и сделал идеальную липосакцию. На все я потратила 3900 евро. Делала в Турции, там это значительно дешевле, чем в Украине.

Девушка рассказывает, что после операции почти не чувствует дискомфорта из-за подбородка, а вот грудь иногда побаливает.

Изменять свою внешность Анастасия начала несколько лет назад из-за комплексов. И сейчас чувствует себя намного увереннее.

Напомним,