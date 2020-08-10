Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье

10 августа 2020 15:35 Юлия Крутиева
Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Популярная певица Вера Брежнева – обладательница идеальной фигуры.

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На съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, артистка появилась в откровенном наряде, который обнажал ее сексуальные формы. Для съемок Вера Брежнева выбрала необычное «голое» платье на бретелях, которое состоит из телесной основы и разнообразных цепочек и стразов.

Пикантности наряду придает глубокий вырез, который открывает декольте артистки. В добавление к платью – босоножки на шпильках цвета металлик и лаконичная цепочка на шее. Стоит отметить, что в таком наряде Вера выглядит очень сексуально и ярко.

пресс-служба канала Украина

Певица отметила, что этот образ был создан специально для нее дизайнером Иваном Фроловым. В нем она впервые появилась в клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА».

Это платье весит 5 килограмм, – рассказала Вера Брежнева. – Но оно сконструирован так, что я вообще не чувствую его на себе. Только когда снимаю, ощущаю его вес в руках. Все наряды для видео «ВЕЧЕРиНОЧКА», в том числе этот, создал для меня специально Иван Фролов. Частично совместно со мной, а идея принадлежит режиссеру и стилисту клипа. Признаюсь, когда увидела эти образы на картинках, они были для меня необычны, но потом поняла, что хочу перевоплощаться, хочу быть другой, новой. И это получилось.

пресс-служба канала Украина

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, групп «Время и и Стекло», MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним,

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