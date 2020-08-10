Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
Популярная певица Вера Брежнева – обладательница идеальной фигуры.
Пикантности наряду придает глубокий вырез, который открывает декольте артистки. В добавление к платью – босоножки на шпильках цвета металлик и лаконичная цепочка на шее. Стоит отметить, что в таком наряде Вера выглядит очень сексуально и ярко.
Певица отметила, что этот образ был создан специально для нее дизайнером Иваном Фроловым. В нем она впервые появилась в клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА».
Это платье весит 5 килограмм, – рассказала Вера Брежнева. – Но оно сконструирован так, что я вообще не чувствую его на себе. Только когда снимаю, ощущаю его вес в руках. Все наряды для видео «ВЕЧЕРиНОЧКА», в том числе этот, создал для меня специально Иван Фролов. Частично совместно со мной, а идея принадлежит режиссеру и стилисту клипа. Признаюсь, когда увидела эти образы на картинках, они были для меня необычны, но потом поняла, что хочу перевоплощаться, хочу быть другой, новой. И это получилось.
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Напомним,