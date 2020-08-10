Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения
Юлия Панкова проверила развлекательный центр в Запорожье.
Заведение позаботилось о своих маленьких посетителях и составило для них специальное меню, – рассказывает ведущая Нового канала. – Мы проверили, в каких условиях там готовят блюда.
Повар, увидев Юлю, сразу сбежал.
Впоследствии парень вернулся на свое рабочее место, но разговаривать со мной отказался, – рассказывает девушка. – Он безответственно относится к своей работе. В холодильнике я нашла испорченное мясо, которое пытались реанимировать с помощью маринада. Ведь оно очень воняло. Товарное соседство продуктов было нарушено, а на контейнерах – стикеры с датой двухмесячной давности. Непонятно, то ли наклейку забыли поменять, то ли ингредиенты выбросить.
Сотрудники не показали Юле свои медицинские книжки.
Я не могу быть уверена, что они здоровы, – говорит ведущая. Неприятно поразило, что аниматоры не знают, как вести себя в случае пожара. Ведь они первые должны прийти детям на помощь.
Знали ли работники, где находятся огнетушители и запасные выходы в заведении? И решилась ли Юля попробовать блюда после ревизии кухни? Узнаете уже сегодня.
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Напомним,