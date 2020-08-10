Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения

Юлия Панкова проверила развлекательный центр в Запорожье.

Веселые аниматоры, батуты, горки, бассейн с шариками и вкусный торт. В развлекательном центре в Запорожье обещают провести отличный день рождения для ребенка. Но безопасно ли будет малышам в таком заведении? Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила это проверить.

Заведение позаботилось о своих маленьких посетителях и составило для них специальное меню, – рассказывает ведущая Нового канала. – Мы проверили, в каких условиях там готовят блюда.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Повар, увидев Юлю, сразу сбежал.

Впоследствии парень вернулся на свое рабочее место, но разговаривать со мной отказался, – рассказывает девушка. – Он безответственно относится к своей работе. В холодильнике я нашла испорченное мясо, которое пытались реанимировать с помощью маринада. Ведь оно очень воняло. Товарное соседство продуктов было нарушено, а на контейнерах – стикеры с датой двухмесячной давности. Непонятно, то ли наклейку забыли поменять, то ли ингредиенты выбросить.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Сотрудники не показали Юле свои медицинские книжки.

Я не могу быть уверена, что они здоровы, – говорит ведущая. Неприятно поразило, что аниматоры не знают, как вести себя в случае пожара. Ведь они первые должны прийти детям на помощь.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Знали ли работники, где находятся огнетушители и запасные выходы в заведении? И решилась ли Юля попробовать блюда после ревизии кухни? Узнаете уже сегодня.

Включайте программу «Ревизор» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,