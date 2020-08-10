Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения

10 августа 2020 15:20 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения
Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020
пресс-служба Нового канала

Юлия Панкова проверила развлекательный центр в Запорожье.

Читайте такжеОлег Винник рассказал, почему не любит внимание в свой день рождения
Веселые аниматоры, батуты, горки, бассейн с шариками и вкусный торт. В развлекательном центре в Запорожье обещают провести отличный день рождения для ребенка. Но безопасно ли будет малышам в таком заведении? Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила это проверить.

Заведение позаботилось о своих маленьких посетителях и составило для них специальное меню, – рассказывает ведущая Нового канала. – Мы проверили, в каких условиях там готовят блюда.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Повар, увидев Юлю, сразу сбежал.

Впоследствии парень вернулся на свое рабочее место, но разговаривать со мной отказался, – рассказывает девушка. – Он безответственно относится к своей работе. В холодильнике я нашла испорченное мясо, которое пытались реанимировать с помощью маринада. Ведь оно очень воняло. Товарное соседство продуктов было нарушено, а на контейнерах – стикеры с датой двухмесячной давности. Непонятно, то ли наклейку забыли поменять, то ли ингредиенты выбросить.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Сотрудники не показали Юле свои медицинские книжки.

Я не могу быть уверена, что они здоровы, – говорит ведущая. Неприятно поразило, что аниматоры не знают, как вести себя в случае пожара. Ведь они первые должны прийти детям на помощь.

Ревизор 11 сезон 4 выпуск от 10.08.2020 / пресс-служба Нового канала

Знали ли работники, где находятся огнетушители и запасные выходы в заведении? И решилась ли Юля попробовать блюда после ревизии кухни? Узнаете уже сегодня.

Включайте программу «Ревизор» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал Ревизор новости Запорожье телешоу Юлия Панкова Проверка Ревизор-11 Ревизор 11 сезон

Материалы по теме

Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
Новости

Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой
Новости

30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой
Ты безусловно лучшая: MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения
Новости

Ты безусловно лучшая: MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения
Лига смеха: в Киеве прошли съемки проекта в новом формате и с измененными правилами судейства
Новости

Лига смеха: в Киеве прошли съемки проекта в новом формате и с измененными правилами судейства

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK