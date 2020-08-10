Олег Винник рассказал, почему не любит внимание в свой день рождения
10 августа 2020 12:50
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника
31 июля Олег Винник отпраздновал день рождения инновационным шоу в дополненной реальности на НСК Олимпийский.
Олег Винник рассказал в интервью телеканалу «Украина» в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий Шлях».
Это какие-то эпохальные моменты, – поделился певец. – Ты стоишь, видишь перед собой свежую зеленую траву, на которую даже боишься наступить, чтоб не испортить. Видишь огромный стадион, весь этот масштаб и вспоминаешь лица людей, которые перед тобой стояли буквально 4-5 месяцев назад.
Концерт Олега Винника на НСК Олимпийский / Пресс-служба Олега Винника
Честно говоря, в последнее время, бывает больно, когда мне делают праздник. Готовиться к этому, как к какому-то событию... слишком много уважения.
Концерт Олега Винника на НСК Олимпийский / Пресс-служба Олега Винника
Напомним,
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