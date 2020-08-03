Олег Винник отпраздновал день рождения со своими зрителями: каждый желающий смог попасть в гримерку, сделать селфи
Олег Винник устроил шикарный подарок своим поклонникам в свой день рождения. Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR, за которым зрители наблюдали онлайн из разных уголков мира.
Так, в начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, на которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную «Вовчицю», «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский». Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.
Каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту.
Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! – отметил Олег Винник. – Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК «Олимпийский» - уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе - слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов.
Напомним,