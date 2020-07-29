На твоей стороне-2: известна дата премьеры нового сезона мелодрамы
Сериал На твоей стороне возвращается на телеэкраны.
В первой части мелодрамы «На твоей стороне» талантливая нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Максим, который с детства тесно связан с криминальным миром, полюбит девушку и захочет изменить свой мир, но окажется за решеткой.
В последующих 24 сериях картины главных героев ждет много неожиданных поворотов судьбы. По словам продюсера компании «АРТ Территория» Игоря Волкова, главная интрига второго сезона – характер поведения Максима. Сможет ли он окончательно перейти на «светлую» сторону жизни?
Во втором сезоне Максим выйдет на свободу, и теперь у него начнется абсолютно другая жизнь. Ему не нужно будет планировать аферы, убийства, ограбления и управлять большой мафиозной группировкой. А это все то, в чем он был суперхорош. Ему предстоит жить обычной жизнью положительного героя, что станет для него своего рода испытанием. Получится ли у Максима – в этом интрига. Тем более, что прошлое его так просто не хочет оставлять,– рассказал Игорь Волков.
Я же занимаюсь триатлоном и мне очень нравится! Может быть, я не смогла бы стать каскадером, но я с удовольствием сама выполняю все трюки, если понимаю, что физически способна это сделать. Все это я делаю нормально, без страха. Мне кажется, очень важно, чтобы актер вел свою роль максимально целиком,– поделилась Дана Абызова.
Для актера Дмитрия Ратомского, который сыграл Максима, съемки второй части мелодрамы выдались непростыми с эмоциональной стороны.
Самое сложное было держать себя – не поддаться написанному сценарию и не пойти на открытые конфликты, открытую любовь, открытое восприятие. Нужно было все переваривать глубоко в себе, а это сложно… Да, порой были моменты, когда я срывался, но благо, умные режиссеры замечали и исправляли это,– рассказал актер Дмитрий Ратомский.
Режиссеры-постановщики – Антон Азаров и Алексей Есаков. Операторы-постановщики – Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «АРТ Территория». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».