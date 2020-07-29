На твоей стороне-2: известна дата премьеры нового сезона мелодрамы

29 июля 2020 11:55 Юлия Крутиева
На твоей стороне-2: известна дата премьеры нового сезона мелодрамы
На твоей стороне 2 сезон
пресс-служба канала Украина

Сериал На твоей стороне возвращается на телеэкраны.

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31 августа в 21:00 телеканал Украина покажет премьерные серии второго сезона нашумевшей мелодрамы о новом периоде в жизни главных героев – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима.

В первой части мелодрамы «На твоей стороне» талантливая нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Максим, который с детства тесно связан с криминальным миром, полюбит девушку и захочет изменить свой мир, но окажется за решеткой.

На твоей стороне 2 сезон / пресс-служба канала Украина

В последующих 24 сериях картины главных героев ждет много неожиданных поворотов судьбы. По словам продюсера компании «АРТ Территория» Игоря Волкова, главная интрига второго сезона – характер поведения Максима. Сможет ли он окончательно перейти на «светлую» сторону жизни?

Во втором сезоне Максим выйдет на свободу, и теперь у него начнется абсолютно другая жизнь. Ему не нужно будет планировать аферы, убийства, ограбления и управлять большой мафиозной группировкой. А это все то, в чем он был суперхорош. Ему предстоит жить обычной жизнью положительного героя, что станет для него своего рода испытанием. Получится ли у Максима – в этом интрига. Тем более, что прошлое его так просто не хочет оставлять,
– рассказал Игорь Волков.

На твоей стороне 2 сезон / пресс-служба канала Украина

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Перемены ждут и главную героиню Анастасию Стрелецкую – девушка продолжит борьбу против «системы». Для самой актрисы Даны Абызовой, которая сыграла главную женскую роль, работа в продолжении сериала стала огромным опытом.

Я же занимаюсь триатлоном и мне очень нравится! Может быть, я не смогла бы стать каскадером, но я с удовольствием сама выполняю все трюки, если понимаю, что физически способна это сделать. Все это я делаю нормально, без страха. Мне кажется, очень важно, чтобы актер вел свою роль максимально целиком,
– поделилась Дана Абызова.

На твоей стороне 2 сезон / пресс-служба канала Украина

Для актера Дмитрия Ратомского, который сыграл Максима, съемки второй части мелодрамы выдались непростыми с эмоциональной стороны.

Самое сложное было держать себя – не поддаться написанному сценарию и не пойти на открытые конфликты, открытую любовь, открытое восприятие. Нужно было все переваривать глубоко в себе, а это сложно… Да, порой были моменты, когда я срывался, но благо, умные режиссеры замечали и исправляли это,
– рассказал актер Дмитрий Ратомский.

На твоей стороне 2 сезон / пресс-служба канала Украина

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В фильме также снялись Сергей Калантай, Сергей Радченко, Евгения Муц, Ирина Мельник, Александр Соколов, Виктория Чепурная, Галина Кобзарь-Слободюк, Ирина Новак, Федор Гуринец и другие.

Режиссеры-постановщики – Антон Азаров и Алексей Есаков. Операторы-постановщики – Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «АРТ Территория». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».

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