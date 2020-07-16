Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

На днях стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы под рабочим названием "Разве можно мечтать о большем", совместного проекта FILM.UA Group и канала Украина.

Первый съемочный день прошел в одном из современных медицинских центров. По сюжету сериала , мама главной героини Ксении попадает в больницу. И девушка узнает, что матери нужна сложная дорогостоящая операция. Чтобы заработать деньги на лечение, Ксения нанимается сиделкой в дом богатой вдовы Ольги. И неожиданно оказывается в центре запутанной истории...

О новом фильме рассказал режиссер Алексей Есаков:

В жизни каждого героя произошли события, которые кардинально повлияли на них. И фильм не просто о хороших или плохих людях, а о том, как обстоятельства и трудности меняют людей. Одни становятся лучше и сильнее, а другие ломаются. Это история о выборе: каждый персонаж сам решает, какой дорогой ему идти… Добавлю, что работать над таким сложным многоплановым сюжетом очень интересно.

Разве можно мечтать о большем - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Алексей разбил тарелку и пожелал команде удачи.

Значительная часть съемок будет проходить в загородном доме семейства Болговых. Поначалу это место покажется мрачным, полным тайн и загадок. Но с появлением главной героини Ксюши и сам дом начнет меняться – станет более светлым, гостеприимным, открытым.

Разве можно мечтать о большем - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Продюсер Татьяна Носенко также прокомментировала новый проект:

Мы снимаем мелодраму. И по сути, наш фильм – о скелетах в шкафу, о тайнах прошлого, которые продолжают влиять на жизнь героев. Ошибки, нерешенные проблемы сами по себе не исчезают – они формируют настоящее.

Разве можно мечтать о большем - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

С развитием сюжета будут раскрываться и сами персонажи, и их поступки – благородные, прагматичные или коварные…

В главных ролях снимаются Александра Сизоненко, Ирина Веренич-Островская, Сергей Дзялик, Влад Никитюк, Александр Крючков и др.

Желаем съемочной группе успешных смен. Премьера картины состоится на канале «Украина», о чем будет сообщено дополнительно.

Разве можно мечтать о большем - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

О фильме

Мечту скромной медсестры Ксении о прекрасной жизни в новом месте с любимым человеком неожиданно разбивает известие о тяжелой болезни ее мамы. Ксения вынуждена отменить свой переезд за границу и искать деньги на дорогостоящую операцию. Оставшись одна, без жилья и без работы, она пытается сделать все, что в ее силах.

Неожиданно она получает предложение стать сиделкой в доме обеспеченной вдовы Ольги Болговой. Ксения с радостью принимает это предложение. Новый дом и его обитатели поначалу пугают ее, но постепенно Ксения привыкает. Она пытается наладить жизнь в доме и помочь выздороветь Ольге. К ее радости, ей начинает это удаваться. Но на самом деле Ксения еще не понимает, в какую опасную игру ее втянули…

Разве можно мечтать о большем - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Режиссер-постановщик: Алексей Есаков. Оператор-постановщик: Максим Шкрид. Автор идеи: Максим Бернадский. Сценаристы: Лика Турлук, Анастасия Лодкина. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко, Кирилл Горобец.

В ролях: Александра Сизоненко, Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Александр Крючков, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и др.

Напомним,