Новый масштабный проект МАСКА от телеканала Украина – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – захватит зрителей небывалой игрой и секретностью.

Участниками музыкального шоу-детектива МАСКА станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

В феноменальном шоу, мировом хите и лидеры рейтингов, звезды приступают к песенным поединкам, которые имеют одну, но очень важную особенность: все артисты одеты в удивительные маски и костюмы, которые скрывают их личности.

Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Во время выступлений участников эксперты и зрители превращаются в настоящих звездных детективов и пытаются угадать, кто скрывается под маской, голосуя за победителя каждого поединка.

Интрига и напряжение будут усиливаться с каждым эпизодом. Но известна личность участника станет только тогда, когда он покинет шоу. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске. Удастся ли вам угадать, кто скрывается под масками?

Невероятные образы и костюмы, в которых звезды будут появляться на сцене, создают лучшие украинские дизайнеры. Директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро признается: «МАСКА» – самый загадочный проект на украинском телевидении!

Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении. Даже наши художники по костюмам разрабатывают образы вслепую. Ведь, кто скрывается под маской – главная тайна шоу! Самое важное для «маски» – вызвать эмоцию у зрителей, поэтому мы предлагаем нашим звездным участникам максимально непредсказуемые варианты костюмов. Тем более, что именно эти костюмы могут быть главной подсказкой в загадке «КТО МАСКА?»

– рассказывает Анатолий Сябро.

Личности участников – самая большая тайна проекта. О том, кто из звезд скрывается под масками, будет знать абсолютный минимум людей. Чтобы сохранить этот секрет, рядом с артистами в костюмах всегда будет находиться охрана.

Напомним,