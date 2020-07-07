Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА

7 июля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА
Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА
пресс-служба канала Украина

Новый масштабный проект МАСКА от телеканала Украина – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – захватит зрителей небывалой игрой и секретностью.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: финалистка проекта спасла утопающего ребенка и своего бойфренда
Участниками музыкального шоу-детектива МАСКА станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

В феноменальном шоу, мировом хите и лидеры рейтингов, звезды приступают к песенным поединкам, которые имеют одну, но очень важную особенность: все артисты одеты в удивительные маски и костюмы, которые скрывают их личности.

Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Во время выступлений участников эксперты и зрители превращаются в настоящих звездных детективов и пытаются угадать, кто скрывается под маской, голосуя за победителя каждого поединка.

Читайте такжеПожри, блин, дистрофан!: Елена-Кристина Лебедь призналась, за что банит Insta-критиков
Интрига и напряжение будут усиливаться с каждым эпизодом. Но известна личность участника станет только тогда, когда он покинет шоу. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске. Удастся ли вам угадать, кто скрывается под масками?

Невероятные образы и костюмы, в которых звезды будут появляться на сцене, создают лучшие украинские дизайнеры. Директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро признается: «МАСКА» – самый загадочный проект на украинском телевидении!

Канал Украина раскрывает подробности грандиозного шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении. Даже наши художники по костюмам разрабатывают образы вслепую. Ведь, кто скрывается под маской – главная тайна шоу! Самое важное для «маски» – вызвать эмоцию у зрителей, поэтому мы предлагаем нашим звездным участникам максимально непредсказуемые варианты костюмов. Тем более, что именно эти костюмы могут быть главной подсказкой в загадке «КТО МАСКА?»
– рассказывает Анатолий Сябро.

Личности участников – самая большая тайна проекта. О том, кто из звезд скрывается под масками, будет знать абсолютный минимум людей. Чтобы сохранить этот секрет, рядом с артистами в костюмах всегда будет находиться охрана.

Напомним,

Облако тегов

канал Украина телешоу телешоу 2020 Маска

Материалы по теме

Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le Маршрутка
Новости

Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le МаршруткаЭксклюзив
Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Телешоу

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Говорит Украина: На чердаке куры, в подвале рыбы, а младенца в роддоме потеряли? Часть 2 (эфир от 07.07.2020)
Телешоу

Говорит Украина: На чердаке куры, в подвале рыбы, а младенца в роддоме потеряли? Часть 2 (эфир от 07.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK