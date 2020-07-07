Известная украинская певица обнажилась для мужского глянца: фото 18+

7 июля 2020 15:45 Юлия Крутиева
Известная украинская певица обнажилась для мужского глянца: фото 18+
Певица TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская исполнительница TAYANNA в последнее время охотно участвует в провокационных съемках.

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Однако настолько откровенных, как недавняя – еще не было. Сексапильная красотка TAYANNA снялась в стильной фотосессии для мужского глянца.

В кадре артистка предстала полностью обнаженной. Все пикантные места Татьяна Решетняк ( настоящее имя певицы - прим.ред.) прикрыла руками и цветком.

Певица TAYANNA снялась голая для мужского глянца / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Данные снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм. В подписи к публикации TAYANNA рассказала, что с каждым днем она старается становиться более сильной и открытой, работает над своим внутренним и внешним состоянием.

Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту, – пишет в Сети артистка. – Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг – нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и более открытой.

Певица TAYANNA снялась голая для мужского глянца / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поклонники певицы восхитились ее красотой и смелостью. Однако многие все же остались в недоумении, зачем TAYANNA снялась в столь провокационной фотосессии.

Напомним,

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