Известная украинская певица обнажилась для мужского глянца: фото 18+

Украинская исполнительница TAYANNA в последнее время охотно участвует в провокационных съемках.

Однако настолько откровенных, как недавняя – еще не было. Сексапильная красотка TAYANNA снялась в стильной фотосессии для мужского глянца.

В кадре артистка предстала полностью обнаженной. Все пикантные места Татьяна Решетняк ( настоящее имя певицы - прим.ред.) прикрыла руками и цветком.

Певица TAYANNA снялась голая для мужского глянца / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Данные снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм. В подписи к публикации TAYANNA рассказала, что с каждым днем она старается становиться более сильной и открытой, работает над своим внутренним и внешним состоянием.

Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту, – пишет в Сети артистка. – Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг – нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и более открытой.

Певица TAYANNA снялась голая для мужского глянца / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поклонники певицы восхитились ее красотой и смелостью. Однако многие все же остались в недоумении, зачем TAYANNA снялась в столь провокационной фотосессии.

Напомним,