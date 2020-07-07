Оля Полякова рассказала о дне рождения мужа и подарках для него: Забыла о празднике и отмазывается
Недавно супруг украинской Королевы ночи стал на год старше. Оля Полякова рассказала, как они отметили это событие.
О том, что Королева ночи подарила своему мужу на день рождения, Новый канал разузнал за кулисами съемок десятого сезона проекта «Хто зверху?».
Я подарила мужу праздник на яхте, с живой музыкой и роскошным столом, – рассказала Оля Полякова. – Это было великолепно.
Приготовили сюрприз для Вадима Полякова и его дочери – 15-летняя Маша и 8-летняя Алиса. Правда, одну из девочек артистка подозревает в обмане.
Алиса подарила свечки, которые сама сделала. А Маша что-то на подарок заказала, но это что-то до сих пор лежит на почте. Думаю, забыла о папином дне рождения и отмазывается,– улыбнулась певица.
На «Хто зверху?» Оля Полякова соревновалась с мужчинами в компании ведущей Леси Никитюк, fashion-фотографа и эксперта «Топ-модели по-украински» Сони Плакидюк и юмористки Насти Ткаченко. Удастся ли им победить команду Сергея Притулы, вы узнаете уже этой осенью на Новом канале.
Напомним,