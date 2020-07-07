Оля Полякова рассказала о дне рождения мужа и подарках для него: Забыла о празднике и отмазывается

7 июля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Оля Полякова рассказала о дне рождения мужа и подарках для него: Забыла о празднике и отмазывается
Певица Оля Полякова с мужем Вадимом
instagram.com/polyakovamusic

Недавно супруг украинской Королевы ночи стал на год старше. Оля Полякова рассказала, как они отметили это событие.

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29 июня муж популярной украинской певицы Оли Поляковой Вадим отметил день рождения. Вместе супруги уже более 15 лет, так что с каждым годом выбирать оригинальный подарок друг для друга становится все сложнее. Но это не помешало артистке порадовать своего любимого. 

О том, что Королева ночи подарила своему мужу на день рождения, Новый канал разузнал за кулисами съемок десятого сезона проекта «Хто зверху?».

Я подарила мужу праздник на яхте, с живой музыкой и роскошным столом, – рассказала Оля Полякова. – Это было великолепно.

Муж Оли Поляковой - Вадим / instagram.com/polyakovamusic

Приготовили сюрприз для Вадима Полякова и его дочери – 15-летняя Маша и 8-летняя Алиса. Правда, одну из девочек артистка подозревает в обмане.

Алиса подарила свечки, которые сама сделала. А Маша что-то на подарок заказала, но это что-то до сих пор лежит на почте. Думаю, забыла о папином дне рождения и отмазывается,
– улыбнулась певица.

Оля Полякова с дочерями Машей и Алисой / instagram.com/polyakovamusic

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Кажется, дарить впечатления – семейная традиция Поляковой. Как-то она в день рождения преподнесла супругу закат в Лондоне. Эта поездка в столицу Великобритании обошлась артистке в 15 тысяч долларов. 

На «Хто зверху?» Оля Полякова соревновалась с мужчинами в компании ведущей Леси Никитюк, fashion-фотографа и эксперта «Топ-модели по-украински» Сони Плакидюк и юмористки Насти Ткаченко. Удастся ли им победить команду Сергея Притулы, вы узнаете уже этой осенью на Новом канале.

Напомним,

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