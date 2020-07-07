Оля Полякова рассказала о дне рождения мужа и подарках для него: Забыла о празднике и отмазывается

Недавно супруг украинской Королевы ночи стал на год старше. Оля Полякова рассказала, как они отметили это событие.

29 июня муж популярной украинской певицы Оли Поляковой Вадим отметил день рождения. Вместе супруги уже более 15 лет, так что с каждым годом выбирать оригинальный подарок друг для друга становится все сложнее. Но это не помешало артистке порадовать своего любимого.

О том, что Королева ночи подарила своему мужу на день рождения, Новый канал разузнал за кулисами съемок десятого сезона проекта «Хто зверху?».

Я подарила мужу праздник на яхте, с живой музыкой и роскошным столом, – рассказала Оля Полякова. – Это было великолепно.

Муж Оли Поляковой - Вадим / instagram.com/polyakovamusic

Приготовили сюрприз для Вадима Полякова и его дочери – 15-летняя Маша и 8-летняя Алиса. Правда, одну из девочек артистка подозревает в обмане.

Алиса подарила свечки, которые сама сделала. А Маша что-то на подарок заказала, но это что-то до сих пор лежит на почте. Думаю, забыла о папином дне рождения и отмазывается,

– улыбнулась певица.

Оля Полякова с дочерями Машей и Алисой / instagram.com/polyakovamusic

Кажется, дарить впечатления – семейная традиция Поляковой. Как-то она в день рождения преподнесла супругу закат в Лондоне. Эта поездка в столицу Великобритании обошлась артистке в 15 тысяч долларов.

На «Хто зверху?» Оля Полякова соревновалась с мужчинами в компании ведущей Леси Никитюк, fashion-фотографа и эксперта «Топ-модели по-украински» Сони Плакидюк и юмористки Насти Ткаченко. Удастся ли им победить команду Сергея Притулы, вы узнаете уже этой осенью на Новом канале.

Напомним,