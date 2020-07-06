Танці з зірками-2020: стало известно имя первого судьи нового сезона шоу
Осенью 2020 года состоится премьера нового сезона шоу Танці з зірками. И сегодня стало известно имя первого судьи проекта.
Екатерина рассказала, что уже с нетерпением ждет новый сезон, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.
Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и «Танці з зірками». Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения,– интригует Екатерина Кухар.
Напомним, что в третьем сезоне членами жюри были требовательный Влад Яма, эмоциональный Франсиско Гомес, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григории Чапкис.
Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта, а кто сядет в судейские кресла расскажут в эфире «Сніданку з 1+1» уже совсем скоро.
Отметим, традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».
Премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на «1+1».
Напомним,