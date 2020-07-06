Танці з зірками-2020: стало известно имя первого судьи нового сезона шоу

6 июля 2020 13:20 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: стало известно имя первого судьи нового сезона шоу
Танці з зірками: стало известно имя первого судьи нового сезона шоу
пресс-служба канала 1+1

Осенью 2020 года состоится премьера нового сезона шоу Танці з зірками. И сегодня стало известно имя первого судьи проекта.

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Сегодня в студии «Сніданку з 1+1» «черный лебедь» Екатерина Кухар рассказала, что этой осенью в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте «Танці з зірками» на канале «1+1».

Екатерина рассказала, что уже с нетерпением ждет новый сезон, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.

Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и «Танці з зірками». Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения,
– интригует Екатерина Кухар.

Напомним, что в третьем сезоне членами жюри были требовательный Влад Яма, эмоциональный Франсиско Гомес, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григории Чапкис.

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Также Екатерина рассказала с кем из героинь балета у нее ассоциируются участницы прошлых сезонов «Танців з зірками». Так, Кармен напоминает Екатерине страстную ведущую «Сніданку з 1+1» Людмилу Барбир, Надя Дорофеева такая же хрупкая и нежная, как и Аврора из «Спящей красавицы», а вот Шахерезада такая же зажигательная и загадочная, как и Мишель Андраде.

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Ведущие «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев и Людмила Барбир попросили Екатерину продемонстрировать несколько балетных приветствий, ведь карантин в стране продолжается, но многие забыли о мерах безопасности - здороваются объятиями и пренебрегают дистанцией. Прима-балерина показала, как поздоровались бы ее балетные героини - Кармен, Аврора и Шахерезада, а ведущие попытались повторить грациозные движения.

Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта, а кто сядет в судейские кресла расскажут в эфире «Сніданку з 1+1» уже совсем скоро.

Отметим, традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на «1+1».

Напомним,

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