Тайный агент: опасности в контактных зоопарках – болезни и нападение животных
Журналистка Тайного агента до сих пор приходит в себя от нападения животного.
Я устроилась смотрителем за животными в столичном контактном зоопарке, – рассказывает агент. – Хотела изнутри посмотреть, как персонал следит за безопасностью посетителей. И, конечно же, в каком состоянии там содержат животных.
Журналистка узнала, что несколько экзотических животных болеет. Их лечение может обойтись дорого, поэтому администрация ничего не делает. Они просто изолировали больных и умирающих зверей.
А вот лемуры здесь живучие и активные, – говорит Карина. – Один, по кличке Адам, – очень агрессивный. Во время моей смены он бросился на посетителей и поцарапал их.
Журналистка подала заявление в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ее представители проверили контактный зоопарк, в котором она работала.
Были ли у Адама прививки, и как оценивают его агрессивное поведение ветеринары? Узнаете сегодня в 15:30 в программе «Тайный агент» на Новом канале.
Напомним,