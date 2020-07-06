Тайный агент: опасности в контактных зоопарках – болезни и нападение животных

6 июля 2020 11:45 Юлия Крутиева
Тайный агент: опасности в контактных зоопарках – болезни и нападение животных
Тайный агент 4 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)
пресс-служба Нового канала

Журналистка Тайного агента до сих пор приходит в себя от нападения животного.

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Лучшее место для детей, у которых дома нет животных, – контактный зоопарк. Ведь там можно не только наблюдать, но и общаться, гладить, играть и даже кормить животных. После такой аттракции впечатлений хватит надолго. Главное – уберечь ребенка от болезней, которые можно подцепить, играя с четвероногими любимцами. Как вернуться из зоопарка здоровыми, узнавала журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Карина Белова.

Я устроилась смотрителем за животными в столичном контактном зоопарке, – рассказывает агент. – Хотела изнутри посмотреть, как персонал следит за безопасностью посетителей. И, конечно же, в каком состоянии там содержат животных.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба

Журналистка узнала, что несколько экзотических животных болеет. Их лечение может обойтись дорого, поэтому администрация ничего не делает. Они просто изолировали больных и умирающих зверей.

А вот лемуры здесь живучие и активные, – говорит Карина. – Один, по кличке Адам, – очень агрессивный. Во время моей смены он бросился на посетителей и поцарапал их.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба

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Но после всего увиденного агент нашла в себе смелость к нему зайти. И Адам бросился на Карину. Девушка получила царапины и два укуса.

Журналистка подала заявление в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ее представители проверили контактный зоопарк, в котором она работала.

Были ли у Адама прививки, и как оценивают его агрессивное поведение ветеринары? Узнаете сегодня в 15:30 в программе «Тайный агент» на Новом канале.

Напомним,

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