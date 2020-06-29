Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020)

29 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 7 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

В новом сезоне агенты проникнут в 15 жизненных сфер: от салонов красоты и рынков до лагерей отдыха, хостелов и кафе. Каждый выпуск – это отдельное расследование. Объекты проверки выбирались по вашим отзывам, а порой и откровенным жалобам.

Благодаря «Тайном агенту» зритель получит возможность заглянуть за прилавок продавца, узнает изнутри о производстве товаров и оказании услуг. Ведь агенты устроятся на работу в заведения, которые взяли на заметку, и снимут на скрытую камеру, что происходит там, куда не ступает нога клиента.

7 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 17:20 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.