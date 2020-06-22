Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020)

22 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020)
Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020)
пресс-служба

22 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 4 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

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Смотрите в 4 выпуске проекта «Тайный агент-4»: журналисты Нового канала проверят работу охранников в супермаркетах, торговых центрах и на стоянках. В интернете есть множество видео об охранниках супермаркетов, которые превышают свои полномочия: толкают посетителей магазинов, запрещают фотографировать товар, портят личные вещи. Журналист программы Тайный агент 2020 Александр Адамлюк устроится работать в супермаркет и торговый центр, чтобы узнать о жизни охранников изнутри.

Тайный агент Елена Зборовская отправится проверять безопасность нескольких столичных стоянок. Где оставлять машину, чтобы ее не украли? И как убедиться, что охранники стоянки действительно побеспокоятся о сохранности твоего автомобиля?

4 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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