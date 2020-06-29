Тайный агент: то, что творится за барной стойкой в столичном пабе, шокировало журналистов

Ведущая Тайного агента (Новый канал) провела расследование за барной стойкой.

Захотелось выпить чего-нибудь новенького – бармен плохого не посоветует. Ведь он знает вкусы всех коктейлей и других напитков в меню. Но не подсунет ли он вам какую-то бодягу под видом мохито?Чтобы узнать, что творится за барной стойкой, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова устроилась на работу барменом в столичном пабе.

Красивый антураж, деревянные столы, приглушенный свет, играет рок, – рассказывает Александра. – Заведение произвело на меня хорошее впечатление. Но то, что я увидела за стойкой и в помещении, где моют посуду, неприятно поразило.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Девушка узнала, как в этом пабе «ухаживают» за бокалами.

Работница вытирала посуду не специальной тряпочкой, а старой футболкой, – говорит агент. – Она еще и похвасталась, что часто приносит старые вещи, чтобы использовать их на работе. Более того, женщина призналась, что владельцы не заменяют им старые полотенца для посуды. Поэтому она обеспечивает себя всем необходимым сама.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Но это не самое худшее, что увидела Александра. Ведь через несколько минут она заметила таракана, который «отдыхал» на чистой посуде.

Похоже, что в заведении тараканы – это друзья сотрудников, – говорит девушка. – Ведь их реакция на насекомых меня удивила. Они смеялись и рассказывали, что «Андрей живет в одном углу, а Гоша – в другом». Но это же полная антисанитария!

В другом пабе Александра устроилась на кухню. Из ее расследования вы узнаете, как в пиво на разлив к старому доливают свежее. А еще увидите, как готовят закуски к пенному. После этой программы вы 100% будете тщательно выбирать пабы, чтобы отдых был приятным и безопасным!

Включайте проект «Тайный агент» в 15:20 на Новом канале. Вы увидите сразу 3 выпуска программы. Агенты также подготовили расследования о косметологии и медицинской реформе.