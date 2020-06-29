Тайный агент 4 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020)
29 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 6 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.
Благодаря «Тайном агенту» зритель получит возможность заглянуть за прилавок продавца, узнает изнутри о производстве товаров и оказании услуг. Ведь агенты устроятся на работу в заведения, которые взяли на заметку, и снимут на скрытую камеру, что происходит там, куда не ступает нога клиента.
6 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 16:20 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.